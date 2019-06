‘Poort naar Roeselare’ open voor alle verkeer: “De eerste keer in Vlaanderen dat de privésector mee betaalt” Charlotte Degezelle

28 juni 2019

16u45 2 Roeselare De Rodenbachstad is opnieuw heel wat beter bereikbaar: vrijdagmiddag is het 3A-knooppunt, de ‘Poort tot Roeselare’, officieel opengesteld voor alle verkeer. Na 17 maanden werken is er eindelijk opnieuw vlot en veilig verkeer - ook voor zwakke weggebruikers - tussen Roeselare en Izegem, richting de nieuwbouwcampus van AZ Delta en Accent Business Park. Uniek in Vlaanderen: de privésector betaalde mee in de aanleg.

De nieuwbouwcampus van AZ Delta die op 15 november opent, de verdere groei van het Accent Business Park, de ontwikkeling van de KMO-zone ten noorden van de Rijksweg (N36) en de plannen om de bedrijventerreinen Nieuwe Abele Oost, West en Zuid te bouwen. Ze betekenen stuk voor stuk meer verkeer, waardoor een herinrichting van de N36 ter hoogte van de Kwadestraat noodzakelijk was. “De eerste plannen dateren al van 2011”, blikt Koen Surdiacourt van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) terug. “Maar met een kostenplaatje van 13 miljoen euro bleken die budgettair niet haalbaar, waardoor we die op korte termijn volledig moesten herwerken. De plannen voor een rotonde verdwenen en we kozen voor minder onteigeningen, voorkwamen dat we een hoogspanningsmast moesten verplaatsen… We konden gelukkig rekenen op het begrip van stad Roeselare en kwamen uiteindelijk tot een goede oplossing: vlot en veilig verkeer, met ook oog voor de fietsers.”

De eerste spade ging op 5 februari 2018 in de grond. 17 maanden later is het 3A-knooppunt, een verwijzing naar AZ Delta, Accent Business Park en de bedrijventerreinen Abele, een feit en konden de eerste auto’s vrijdagmiddag het afgewerkte knooppunt verkennen.

Tegenslagen

De N36 werd zes meter opgehoogd en via afritten wordt het lokale verkeer naar de onderliggende koker en aansluitende wegen geleid. Het doorgaande verkeer tussen Roeselare en Izegem kan gewoon doorrijden op de N36 zonder te moeten stoppen voor bestuurders met een lokale bestemming, terwijl AZ Delta en Accent Business Park elk hun eigen afrit kregen. Ook werd een apart tracé van 1,5 kilometer aangelegd voor de fietsers. “Tijdens de werken viel de hinder uiteindelijk al bij al goed mee”, gaat Surdiacourt verder. “Bovendien gebeurde alles steeds in overleg met de buurtbewoners. Maar het was geen makkelijke werf. We hadden af te rekenen met een slechte ondergrond en hadden ook tegenslagen met het materieel. Zo kantelde er een heipaalmachine.”

Het uiteindelijke kostenplaatje van het nieuwe wegencomplex bedraagt 6,4 miljoen euro, de helft van wat het oorspronkelijke ontwerp zou kosten. “Het is het eerste enige project in Vlaanderen dat gefinancierd is met hulp van de privé”, weet Koen Surdiacourt. “AWV neemt 60 procent van de kosten voor z’n rekening, terwijl de stad en tien private partners, zijnde Accent Business Bouwmaatschappij nv, AZ Delta, Brigitte Ravel bvba, Debusseré bvba, Delen Private Bank, Rofio S nv/Lautus nv/Pendragon S bvba, Vastgoedinvest & Capital nv, VKB Projects nv en WVI, de overige 40 procent betalen.”

“Alle wegen leiden naar... Roeselare”

Burgemeester Kris Declercq (CD&V) is in de wolken met het nieuwe verkeersknooppunt. “Ze zeggen steeds dat alle wegen naar Rome leiden, maar voortaan leiden die allemaal naar Roeselare”, lacht hij. “We kunnen voortaan sneller vooruit in alle betekenissen van het woord. Met de auto, met de fiets en vanaf 2 september ook met De Lijn die elk halfuur AZ Delta zal aandoen.”

Tot slot nog enkele cijfers. Onder de brug en de opgehoogde zone werden 3.942 grindpalen in de grond geklopt. In totaal is 11.000 kubieke meter grind gebruikt en 80 procent van de grindpalen, met een diameter van 80 centimeter, zitten 4,2 meter diep in de grond. In totaal werd 72.000 kubieke meter grond opgehoogd waarvan 49.000 kubieke meter of 2.200 vrachtwagens werden aangevoerd. Voor de constructie van de keermuren en de kokerbrug werd 1.928,6 kubieke meter beton gebruikt.