Openbare sportterreinen opnieuw toegankelijk CDR

09 juni 2020

15u24 0

Goed nieuws voor de Roeselaarse sportievelingen. Quasi alle openbare sportterreinen in de stad heropenen. Je hoeft ook niet langer te reserveren voor het Trax Skatepark en voor het sportstadion in de Spanjestraat. Op die laatste locatie blijven de douches wel nog dicht. Het Kerelsplein blijft voorlopig nog dicht. Het gras is pas ingezaaid en mag nog niet betreden worden. De sportkooi aan het station blijft om veiligheidsredenen ook nog even dicht en omwille van de hygiënemaatregelen mogen ook de openbare fitnesstoestellen nog niet benut worden.