“Oeps, te ver gereden”: bejaarde maakt rechtsomkeert op snelweg VHS

23 mei 2019

14u57 4 Roeselare Leo V. (85) stond donderdag voor de politierechter voor roekeloos rijgedrag op de snelweg. Hij maakte rechtsomkeert en botste met een tegenligger. “Je had morsdood kunnen zijn”, sprak de politierechter.

Elke week gaat Leo V. naar zijn voetballende kleinzoon kijken. In oktober 2017 was hij daarom op weg naar Kachtem. Op de E403 richting Brugge besefte hij plots dat hij de afrit Roeselare-Haven had gemist. De man stopte op de pechstrook, keek of de rijbaan vrij was en draaide vervolgens om terug te keren. De spookrijder botste even later op een auto op de linkerrijstrook. Er vielen gelukkig geen slachtoffers. De federale wegpolitie trok het rijbewijs van Leo V. in voor vijftien dagen. “Mijn cliënt heeft ondertussen zijn rijbewijs laten aanpassen, waardoor het hem verboden is nog op de snelweg te rijden”, zegt zijn advocaat. “Ik besefte pas dat ik op de snelweg zat toen ik al gekeerd was”, zei Leo V. in de rechtbank. De rechter wees hem op de flinke portie geluk die hij had. “Je had morsdood kunnen zijn.” Toch toonde de rechter zich mild: Leo V. kreeg een boete van 320 euro met uitstel en geen rijverbod.