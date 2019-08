‘Oekene Inviteert’ viert tiende verjaardag met drie concerten CDR

12 augustus 2019

08u33 0 Roeselare Cultuurwerking ‘Oekene Inviteert’ viert zijn tiende verjaardag met drie concerten, verspreid over het volledige Roeselaarse grondgebied.

‘Oekene Inviteert’ brengt al een decennium klassieke concerten naar de Oekense Sint-Martinuskerk. Zo mochten ze het Festival van Vlaanderen/Brussel afficheren en strikten ze laureaten en winnaars van de Koningin Elisabethwedstrijd. De organisatie viert nu haar tienjarig bestaan met drie jubileumconcerten verspreid over heel Roeselare, telkens met een evaluatiereceptie met de musici tussen het publiek. Alle concerten zijn ten voordele van De LINK, het huis-aan-huisvervoer door vrijwilligers.

Het eerste concert vindt plaats op donderdag 12 september om 20.30 uur in de Oekense Sint-Martinuskerk en is de ouverture van de Oekense Gardeboefeesten. La Chapelle Sauvage, onder leiding van Karel De Wilde, zal muziek brengen van onder andere Grief, Chopin, Bach, Piazzolla en Tsjaikovski. Dirk Blockeel bespeelt het historische Van Peteghemorgel. Tickets kosten vijftien euro en kun je bestellen door overschrijving op BE72 7310 3026 8116 van vzw Collectief ‘De LINK’. Vermeld 12/09, het aantal personen dat aanwezig zal zijn en een mailadres. Overschrijven kan tot vier dagen voor de voorstelling. Op de valreep reserveren kan via oekeneNV@live.be of op 0475/23.98.01. Tickets worden klaargelegd aan de inkom.

Het tweede jubileumconcert wordt georganiseerd op 20 oktober om 18 uur in de H. Godelievekerk, waar het genieten wordt van het Rachmaninoff pianoconcerto nr. 2 met in het voorprogramma het Wieniawski vioolconcerto nr. 2. Daags voor het concert is er om 15.30 uur een open repetitie. Afsluiter van de trilogie wordt tot slot op 2 november een optreden van het koor El Grillo om 20 uur in de Sint-Michielskerk. Meer info op www.oekenenv.be.