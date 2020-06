“Net zoals in Plopsaland”: Nu ook rijtje schuiven om je kleuter naar school te brengen Charlotte Degezelle

02 juni 2020

10u13 0 Roeselare Het was maandagochtend aanschuiven geblazen voor de ouders van kleutertjes die school lopen in de Spanjeschool. Voor het eerst in maanden zwaaiden dankzij een verdere versoepeling van de coronamaatregelen de poorten er voor hen open. Dat gaat gepaard met handjes wassen à volonté wat ervoor zorgde dat er al snel een wachtrij ontstond in de Kleine Kalkenstraat.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“We spelen vandaag winkeltje en het is net zoals in Plopsaland. Gelukkig zijn we ondertussen al wat getraind om in de rij te staan”, opent Gerdi Casier, directeur van de Spanjeschool. En gelijk heeft hij want sinds de uitbraak van de coronacrisis is het geduldig aanschuiven aan de supermarkt, de krantenwinkel, de bakkerij en sinds maandagochtend ook aan zijn Spanjeschool. Omstreeks 8 uur was alles er nog rustig, maar rond 8.10 uur kwamen steeds meer ouders langs om hun kleine spruit af te zetten en dat zorgde voor een file. “De kinderen van het lager gaan binnen via de hoofdingang langs de Vierwegstraat”, gaat Gerdi verder. “De kleuters, van wie 99% present tekent, komen de school binnen via de container over de beek in de Kleine Kalkenstraat. Kinderen die op school arriveren, moeten eerst en vooral de handen wassen. We installeerden extra wasbakken om de druk op de toiletten wat te verminderen, maar toch is dat de reden dat de ouders in de rij moeten wachten want we willen niet dat de kinderen massaal samentroepen rond de wasbakken. We hadden wel verwacht dat het wat aanschuiven zou zijn en hebben daarom op het voetpad ook markeringen aangebracht zodat de ouders op veilige afstand zouden wachten. ”

Eén voor één mochten de ouders via de container, waarin twee wandelrichtingen zijn afgebakend, mee met hun kleuters om even te helpen bij het wassen van de handjes en vervolgens afscheid te nemen. De wachttijd in de rij liep op tot een kwartiertje en alle kleuters waren op het schooldomein tegen 9 uur, een halfuurtje later dan normaal. “Het is wel een vreemde ervaring om in de rij te moeten staan om je kleuter te kunnen afzetten”, zegt Lyn Michels, mama van Xander (5). “Ik zal me morgen wat anders organiseren moeten organiseren om tijdig op het werk te raken. Maar ik ben vooral blij dat Xander opnieuw naar school mag, z’n vriendjes en z’n juf zal terugzien.”

Eenmaal op school verloopt alles niet zo heel anders voor de kleuters. “Social distancing hoeft voor hen niet en ze kunnen ook in hun eigen klas, met hun vaste groep en de eigen juf”, weet de directeur. “Apart is wel dat we pas vandaag, op 2 juni, de instappertjes kunnen verwelkomen die anders na de paasvakantie zouden gestart zijn. Qua veiligheidsmaatregelen is en blijft het wassen van de handen de belangrijkste. Daarnaast werkten we ook een schema uit zodat de kinderen alternerend kunnen spelen op de speelplaats.”

Volgende week verwacht de Spanjeschool ook de kinderen van het derde, vierde en vijfde leerjaar. “Sommige leerkrachten zijn vandaag super jaloers op de kleuterjuffen, net omdat zij nog een weekje moeten wachten om terug voor de klas te staan. Maar het wordt deze week dus opnieuw voorbereiden aan hoe we alles straks zullen aanpakken. Dit komt bovenop de planning van volgend schooljaar waar we ook al volop mee bezig zijn. Het is niet evident, en in al mijn jaren als directeur heb ik dit nog nooit meegemaakt, maar het zal deugd doen als alle kinderen er terug zijn.”