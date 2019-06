“Mooi cadeau voor horeca”: Roeselare halveert belasting op terrassen en verlengt periode dat ze mogen blijven staan Charlotte Degezelle

25 juni 2019

15u26 1 Roeselare Roeselare profileert zich als terrassenstad. Ze halveert daarvoor de terrasbelasting en schaft de belasting op het openblijven na sluitingsuur af. Gelijktijdig lanceert de stad de campagne ‘Respect #vanrsl’, die overlast van feestvierders moet tegengaan.

De terrassen zijn bij de huidige temperaturen de plek bij uitstek om wat verkoeling te zoeken met een drankje of een ijsje. Net nu maakt de stad Roeselare bekend dat ze de stad meer op de kaart wil zetten als terrassenstad. “We zijn hier al een tijdje mee bezig”, zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V). “Denk maar aan het mogelijk maken van de vaste terrassen en de heraanleg van de binnenstap waarbij de terrassen steeds voorop stonden.”

Tot 15 november

Vandaag pakt het bestuur uit met twee maatregelen die de horeca-uitbaters in hun portefeuille gaan voelen. “In een eerste fase halveren we, op uitdrukkelijke vraag van de horeca zelf, de directe belasting op het plaatsen van terrassen, vast en variabel, en rokersstoepen”, aldus de burgemeester. “Bovendien kunnen de terrassen voortaan buiten geplaatst worden van 15 februari tot en met 15 november in plaats van 1 maart tot en met 2 november. Daarnaast schaffen we ook de belasting op het openblijven na sluitingsuur af.”

Slechts een vijftal zaken betaalt die belasting ook echt. “Die regel is niet meer van deze tijd. Voortaan kan het sluitingsuur kosteloos verlengd worden, maar dat dient wel eenmalig aangevraagd te worden. Het eigenlijke sluitingsuur om één uur in de week en drie uur in het weekend blijft behouden.”

1.500 euro minder

De horeca reageert enthousiast. “Een schone cadeau”, reageert Claude Vanbesien, al 32 jaar zaakvoerder van café Den Arend aan het Polenplein. “We pleiten hier al een viertal jaar voor. We hebben grote terrassen, en die zijn heel belangrijk voor ons. Maar ze kosten ons ook flink wat centen. Zo betaal ik zo’n 3.000 euro voor mijn terras. Dat is voortaan maar 1.500 euro meer.”

Overlast

Gelijktijdig lanceert Roeselare ook de sensibiliseringscampagne ‘Respect #vanrsl’. “Met deze campagne willen we de overlaast zoals wildplassen, lawaaioverlast en vandalisme beperken, bewustwording creëren en een samenwerken met de horeca rond overlast in de uitgaansbuurt”, aldus de burgemeester. “Samen met de horeca verspreiden we affiches en bierkaartjes, op grote evenementen en op specifieke plekken komen er ook digitale borden en grote banners. Ook buurtbewoners kunnen de affiches ophangen.”