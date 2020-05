Man dreigt agenten van de trap te stampen Alexander Haezebrouck

07u56 0 Roeselare Een 31-jarige man uit Roeselare riskeert een gevangenisstraf van vijf maanden omdat hij zich erg weerspannig opstelde tegenover agenten die bij hem langs gingen wegens geluidsoverlast. “Hij probeerde hun wapenstok af te nemen en dreigde ermee hen van de trap te stampen”, zei het openbaar ministerie.

Agenten van de politiezone Riho gingen op 24 februari vorig jaar naar de woning van G. L. uit Roeselare. Buurtbewoners hadden geklaagd over geluidsoverlast. Toen ze arriveerden was meteen duidelijk dat de man onder invloed was van alcohol. G. L. stelde zich meteen verbaal erg agressief op. “Hij dreigde ermee hen van de trap te stampen, probeerde naar een wapenstok te grijpen, en sloeg en schopte in de richting van de agenten”, zei de procureur. Ook in de cel gooide hij het metalen luik dicht in de richting van het hoofd van een agent. “De man kampt met psychoses, waanideeën en paranoia”, pleitte zijn advocaat. “Hij had daar op dat moment veel last van, en alcohol doet daar natuurlijk geen goed aan. Sinds hij zich eind vorig jaar residentieel heeft laten opnemen in een psychiatrie, gaat het beter.” G. L. werd eerder al veroordeeld voor twee drugsfeiten en twee geweldsdelicten. Hij stond op het moment van de feiten ook onder voorwaarden. Die leefde hij dus door het plegen van de feiten niet goed na. De man riskeert nu een gevangenisstraf van vijf maanden. Vonnis op 8 juni.