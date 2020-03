“Mag ik nu werken of niet?”: Zelfstandig schilder, alleen in bestelwagen, terug naar huis gestuurd door de politie VHS/FEL

19 maart 2020

09u18 13 Roeselare “Mag ik nu werken of niet?”, vraagt Nico Deraedt (47), zelfstandig schilder uit Roeselare zich af. Donderdagmorgen hield de politie in Kortrijk hem tegen. “Hoewel ik alleen was, moest ik rechtsomkeert maken. Dat ik maar beter kon stoppen met werken, kreeg ik te horen.”

Op weg naar een werf in de stad moest Nico Deraedt donderdagmorgen in de Condédreef in Kortrijk aan de kant. “De inspecteurs raadden me sterk aan om rechtsomkeert te maken en niet meer te werken. Ik was nochtans alleen en ook op de werf zou vandaag niemand anders aan de slag gaan”, vertelt Roeselarenaar. Deraedt neemt de politie niks kwalijk. “Ze proberen zo goed mogelijk hun job te doen. Maar het gebrek aan informatie maakt het ook voor hen moeilijk. Morgen zouden twee medewerkers van mij schilderen in een leegstaand appartementsgebouw, elk op een andere verdieping. Andere aannemers zijn er op dit moment niet aan de slag. Ik vroeg de politie of er zich een probleem zou stellen. Ze wisten het niet.”

Wat mij vooral stoort in dit hele verhaal is de onduidelijkheid van de informatie. Als zelfs de Bouwunie het al niet weet... Nico Deraedt

Op non-actief of niet?

De Roeselarenaar weet niet goed of hij er zelf de stekker moet uittrekken. “Ik hoor collega’s die gisteren ook al de politie op bezoek kregen om te zeggen dat ze een werf moesten verlaten. Een aannemer voor wie ik veel werk, heeft me gebeld om te zeggen dat hij door de controles zelf het werk op al zijn werven stillegt. Maar wat mij vooral stoort in dit hele verhaal, is onduidelijkheid in de informatie. Als zelfs de Bouwunie het al niet weet...” Deraedt kon ondertussen via zijn sociaal bureau wel achterhalen dat er voorlopig geen federale verplichting is om werven te sluiten. “De politie kan dus geen beslissing opleggen, wel alleen maar adviseren.”

Social distancing

De zelfstandig schilder had de nodige voorzorgen genomen om in de komende tijd zelf niet zonder materiaal te vallen. “Zo had ik bijvoorbeeld een fikse voorraad verf besteld, gisteren mocht ik alles afhalen. In mijn vak is het perfect mogelijk om de regels van social distancing (werken op veilige afstand van andere mensen, nvdr) te respecteren. Dat moet ook. Het laatste wat ik wil, is een risico creëren voor anderen en mezelf. De realiteit dwingt je echter bijna om er mee te kappen, zelfs al neem je alle nodige maatregelen.”