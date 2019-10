“Leerlingen raken niet meer veilig op school.” Directie Vrije Centrumschool luidt alarmbel Charlotte Degezelle

14 oktober 2019

10u54 1 Roeselare Het directieteam van de Vrije Centrumschool Roeselare (VCSR) trok maandagmorgen naar mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V) met de vraag om maatregelen te nemen voor een veiliger verkeer in schoolomgevingen. Vooral de verkeersdrukte rond de afdelingen in de Albrecht Rodenbachstraat, de Zuidstraat en het Polenplein vormt een probleem.

“Steeds vaker horen we bezorgde reacties van ouders. In de Roeselaarse stadskern zijn er twee grote mobiliteitsproblemen: vlotheid en veiligheid”, schetst directeur William Doom de situatie. “Door de toenemende verkeersdrukte is er op de openbare weg geen plaats meer voor de fietsende scholieren. Dat zie je bijvoorbeeld heel duidelijk in de Zuidstraat waar het voetpad herschapen is tot een fietspad, wat dan weer gevaarlijk is voor kinderen die te voet komen. Daarnaast is het voor ouders van buiten het centrum die hun kinderen met de wagen naar school brengen niet meer mogelijk om vlot tot aan de scholen te geraken. Ouders van buiten de Westlaan doen er 30 tot 45 minuten over. Bovendien is er dan veelal nog geen parking of een kiss-and-ridezone waar ze terechtkunnen.”

Nieuw circulatieplan

Het directieteam van VCSR, bestaande uit William Doom en Nadine Witdouck, wil geen reeks van versnipperde ingrepen, maar een nieuw circulatieplan voor het centrum waarbij zowel vlot als veilig verkeer nagestreefd worden. Ze doen onmiddellijk een reeks concrete voorstellen. “Er liggen zeker kansen om de driehoek Polenplein – Koning Albert I laan – Grote Markt beter te ontsluiten en daarbij onder andere gebruik te maken van de meer dan 10 hectare grote onderwijssite VTI-Campus Zuid met eventueel een extra ontsluiting via de Veldstraat om het gemotoriseerd verkeer vlot in en uit het centrum te brengen. Men moet ook de ambitie hebben om het gemotoriseerde verkeer zoveel mogelijk te scheiden van de zwakke weggebruikers. Dit door groene assen te voorzien vanuit bijvoorbeeld de regio Geitepark. Nog een mogelijkheid om de problemen in de Zuidstraat op te lossen is het schrappen van de parkeerplaatsen aan de ene kant van de straat en er een breed tweerichtingsfietspad te voorzien. Ook moet de voorrangsregeling ter hoogte van de Patersstraat herzien worden. Aan alle schoolomgevingen moet een kiss-and-ridezone komen en een zone met een beperkte parkeertijd zodat de ouders hun jonge kinderen naar school kunnen begeleiden. We vragen ons ook af of de dinsdagmarkt vanuit de Noordstraat niet verplaatst kan worden naar de Ooststraat, zodat de Albrecht Rodenbachstraat opnieuw bereikbaar is en we vragen dat er bij activiteiten op het Polenplein, zoals de dinsdagmarkt, een 12-tal parkeerplaatsen gegarandeerd zou worden voor de ouders.”

Geen toverformule

Mobiliteitsschepen Coppé heeft begrip voor de bekommernissen van de VCSR, maar geeft onmiddellijk aan dat niet alle voorstellen uitvoerbaar zijn. “We moeten in het centrum rekening houden met meer dan enkel de scholen. Zo ligt het wegnemen van parkeerplaatsen heel gevoelig bij zowel handelaars als bewoners. Ook het verplaatsen van de dinsdagmarkt is geen evidentie. Er is daaromtrent een paar jaar geleden een consensus bereikt en dat was een moeilijk proces. Maar de situatie kan wel verbeterd worden. De voorbije jaren deden we al verschillende ingrepen aan bijvoorbeeld de Spanjeschool en de Vikingschool en we zijn in gesprek met basisschool Sint-Jozef en SBS De Octopus. Een toverformule is er niet en er is ook nood aan een mentaliteitswijziging. Maar we gaan zeker uitzoeken hoe het beter kan.”