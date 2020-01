Leerlingen Internaat Noord bekampen elkaar in wedstrijd lekkerste spaghetti

CDR

30 januari 2020

07u59 12

Met of zonder paprika? Met parmezaan of Gruyère? De internen van Internaat Noord van Scholengroep Sint-Michiel waren woensdag helemaal in de ban van een kookwedstrijd. De uitdaging die ze voorgeschoteld kregen: wie maakt de lekkerste spaghetti? “De internen werden in groepjes verdeeld en en probeerden per groepje de beste spaghettisaus te maken. Daarbij konden ze hulp inroepen of een hulplijn contacteren. Zo geschiedde dat er ook al snel enkele mama’s en oma’s bij ons in de keuken stonden”, vertelt directeur Koen Germonprez. Na het kokerellen werden de verschillende gerechten voorgezet aan een jury bestaande uit de directie, zuster Goedele en de aanwezige hulplijnen. Zij bepaalden wie de beste saus gemaakt had. De overwinning was uiteindelijk weggelegd voor Sam Crabbe, Margaux Hamerlinck, Hylke Geerardijn en Merel Van Isacker. “Hun recept wordt nu natuurlijk het nieuwe recept dat hier in de keuken van Barnum en Internaat Noord bereid zal worden”, besluit de directeur.