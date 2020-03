“Kilo lasagne kopen? Gratis 4 rollen wc-papier erbij”: Cuisine Tossins reageert met ludieke actie op hamsteraars CDR

19 maart 2020

10u33 0 Roeselare Gil Tossins, zaakvoerder van traiteur- en delicatessenzaak Cuisine Tossins in de Noordstraat, heeft een ludieke actie gelanceerd als tegenreactie op de hamsteraars die massaal wc-papier kopen. Wie bij hem een kilo lasagne of spaghettisaus koopt, krijgt namelijk een pakketje wc-papier gratis.

“Ik snap niet waarom iedereen massaal wc-papier koopt”, lacht Gil. “Ik heb het zelf ook niet makkelijk. Mensen zeggen vaak dat ik geluk heb omdat ik een voedingswinkel heb en dus mag openblijven. Maar makkelijk is het zeker niet. Ik ben nog maar anderhalf jaar geleden gestart en ben nog volop naambekendheid aan het opbouwen. Bovendien is de ligging van mijn winkel, pal in het verlaten centrum, nu eerder een vloek dan een zegen. Daarnaast hebben de mensen thuis hun kasten en frigo ondertussen volgestouwd met etenswaren. Maar we geven niet op en daarom bedacht ik een ludieke actie om zowel mijn zaak in de kijker te zetten als bij de mensen in deze barre tijden een glimlach op het gezicht te toveren. Wie bij ons een kilo lasagne of bolognaisesaus koopt, krijgt er een pakketje met vier rollen toiletpapier gratis bij.”

Is hij niet bang dat hij zelf als hamsteraar zal aanzien worden? “Het is grappig bedoeld en het is ook niet zo dat ik stapels wc-papier heb aangekocht. Bovendien heb ik die besteld bij een groothandel die nog veel voorraad heeft en waar een particulier niet terecht kan”, besluit Gil.