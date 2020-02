“Jumbo is welkom in Roeselare, maar niet op de Diksmuidsesteenweg”: Ook Groen mengt zich in debat rond Nederlandse supermarktketen CDR

08u18 6 Roeselare Oppositiepartij Groen mengt zich in het debat over de mogelijk komst van een filiaal van de Nederlandse supermarktketen Jumbo. De partij heet de prijzenbreker welkom in Roeselare, maar vindt wel dat die een andere locatie dan de Diksmuidsesteenweg moet zoeken.

De mogelijke komst van Jumbo naar een nieuw winkelcentrum op de leegstaande CREA-site op de Diksmuidsesteenweg beroert Roeselare. Veel mensen juichen de nieuwe supermarkt toe, maar inwoners van de aanpalende wijk vrezen overlast. “De aanvraag die op tafel ligt, is de eerste fase van een nieuw winkelcentrum. Het blijft dus niet bij een Jumbo alleen”, zegt gemeenteraadslid Bert Wouters (Groen). “De parkeerplaatsen die ingepland staan op de site volstaan volgens ons niet voor deze nieuwe supermarkt, laat staan voor nog meer winkels en personeel. In de aanvraag wordt trouwens meteen verwezen naar de parking aan de overkant bij de veiling. Zie je het al voor je: met de winkelkar de Diksmuidsesteenweg, een van de drukste invalswegen, kruisen?”

Dichtgeslibde wegen

“Door de nabijheid van de REO-veiling, de expohallen, het voetbalstadion en het nieuwe zwembad is de druk op de Schierveldewijk nu al groot. Bij samenvallende evenementen is er te weinig parkeerplaats en zoeken mensen een plekje in de buurt. De verkeerschaos zal compleet zijn als dit er ook nog bij komt. Je creeërt een nieuw Brugsesteenweg-scenario, met files op de grote en kleine ring rond de Diksmuidsesteenweg. Daar zit niemand op te wachten. Het heeft ook geen zin je centrum te versmachten door alle invalswegen dicht te laten slibben. Door onbereikbaarheid te creëren, bewijs je de handelaars in het centrum geen dienst”, beseft Wouters.

Je kunt meer doen met de beschikbare oppervlakte door in de hoogte te werken en je parking onder het gebouw te schuiven Raadslid Bert Wouters

Tot slot heeft Groen het ook niet begrepen op het ontwerp, waarbij kwistig wordt omgesprongen met de beschikbare ruimte. “Je kunt meer doen met de beschikbare oppervlakte door in de hoogte te werken en je parking onder het gebouw te schuiven. Creativiteit ontbreekt hier.”

Beter in Beveren

Een Jumbo op een andere plek in de stad kan volgens Groen dan weer wel. “Een nieuwe supermarkt zou in Beveren wel een troef kunnen zijn voor de bewoners”, gaat het raadslid verder. “Nu moeten zij voor hun inkopen veel verder trekken. Je zou dit kunnen integreren in de nieuwe ontwikkelingen die er aan staan te komen op de site van VDL. Door de verhuis van de busbouwer komt daar veel plaats vrij, dicht bij het centrum aan de kant van het verkeersknooppunt van de ring met de E403. Mits een goeie planning en visie kun je die Jumbo daar inplanten en de overlast beperken.”