“Je moet vooruit, niet trunten”: Alma Vanhaelewyn viert 101ste verjaardag CDR

19 december 2019

16u07 0 Roeselare Feest in rusthuis Sint-Henricus, want Alma Vanhaelewyn vierde er samen met familie, vrienden en het stadsbestuur haar 101ste verjaardag. De meer dan kwieke eeuwelinge werd in de bloemen gezet en getrakteerd op taart.

Alma werd geboren op 19 december 1918 in Hooglede. Ze was de achtste in een gezin van elf kinderen. Ze groeide op in een landbouwersgezin en toen ze 13 jaar was, kreeg ze de kans om voor twee jaar naar de landbouwersschool in Kortemark te gaan. Nadien hielp ze thuis op de boerderij tot ze op haar 23ste in het huwelijksbootje stapte met Daniël Desmet. Samen gingen ze in Oekene wonen, waar ze een landbouwbedrijf opstartten. Daniël overleed op 57-jarige leeftijd, maar Alma bleef zelf op de boerderij wonen tot drie jaar geleden. Toen verhuisde ze naar rusthuis Sint-Henricus. En nog altijd leeft ze volgens haar motto, zijnde ‘je moet vooruit, niet trunten’. Ze probeert nog zoveel mogelijk alles zelf te doen en wil zo weinig mogelijk hulp. Ze leest de krant, kijkt tv, genieten van de activiteiten in het rusthuis, maar het belangrijkste blijven de bezoekjes van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. “Hard werken, positief in het leven staan en bezig blijven. Dat is het recept voor een lang en gelukkig leven”, zegt Alma.