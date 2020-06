“Ik wilde de horeca eigenlijk nog even vermijden, tot ik zag dat ik veilig een terrasje kon doen”: klanten meteen van de partij in brasserie De Koornbloem Charlotte Degezelle

08 juni 2020

12u01 0 Roeselare Enthousiasme troef bij brasserie De Korenbloem in de Ooststraat. Dag één na de verplichte sluiting loopt er op wieltjes en geeft zaakvoerder Koen De Laere hoop voor de toekomst.

“We zijn open sinds 8 uur en al onmiddellijk waren er klanten”, glundert Koen. “Het zijn vooral trouwe klanten en dat geeft een goed gevoel. Ze hebben ons duidelijk gemist en dat gevoel is wederzijds. Ik ben nog nooit zo blij geweest om de zaak te mogen openen als vandaag. Het feit dat alles zo vlot loopt en dat de reservaties blijven komen, geeft me een goed gevoel. Het is met een beperktere capaciteit in de zaak, maar de trein is vertrokken en we zijn mee. Nu hoop ik gewoon dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt, zodat er geen tweede golf komt.”

Ik ben niet echt een caféganger, maar ik moet toegeven dat ik de terrasjes toch gemist heb. Het is genieten Jean-Marie Vandaele

Een van de eerste klanten van De Korenbloem was Jean-Marie Vandaele. Hij nestelde zich met een koffie op het terras. “Ik woon nog maar sinds een week in Roeselare en moest naar het stadhuis om enkele zaken te regelen”, vertelt hij. “Ik had mezelf voorgenomen om de eerste weken de horeca nog even te vermijden tot de coronacrisis nog meer gestabiliseerd is. Maar toen ik zag dat ik op het terras toch veilig een koffie kon drinken, ging ik overstag. Ik ben niet echt een caféganger, maar ik moet toegeven dat ik de terrasjes toch gemist heb. Het is genieten.”