Het Rokken is 100% coronaproof en klaar voor de zomerkampen: “Zowel wij als de jeugdbewegingen nemen onze verantwoordelijkheid” Charlotte Degezelle

01 juli 2020

16u13 3 Roeselare Het Rokken is helemaal coronaproof en klaar voor de aankomst van de eerste jeugdbeweging. Zodra de Nationale Veiligheidsraad de zomerkampen groen licht gaven, schoten Katleen Defever en Kristof De Croock uit de startblokken om hun jeugdverblijf langs de Aardappelhoekstraat helemaal volgens de coronaregels in te richten. “Wij namen onze verantwoordelijkheid en lieten de veiligheid primeren. Nu is het aan de jeugd, maar uit de contacten die we met hen hadden blijkt overduidelijk dat ze zich heel bewust zijn van de regels”, aldus Katleen.

Dat 2020 tot nu toe een bewogen jaar was voor Het Rokken is een understatement. Hoewel het jeugdverblijf goed volgeboekt zat, moesten Katleen Defever en Kristof De Croock de poort van hun geesteskind op 15 maart sluiten door de coronacrisis. “De daaropvolgende 3,5 maanden, tot nu, bleef het hier heel stil”, vertelt Kathleen. En de onzekerheid knaagde. “Toen al was het jeugdverblijf permanent gereserveerd vanaf komende vrijdag tot half augustus en aansluitend alle weekends.” Maar lange tijd was het onzeker of zomerkampen wel zouden kunnen. “We hebben veel gepiekerd en nachten slaap gelaten, want geen gasten betekent geen inkomsten. Toch hebben we altijd gekozen voor de vooruit en voor de groei ondanks de onzekerheid. Vorig jaar investeerden we al in een nieuwbouw en die hebben we de voorbije maanden volledig afgewerkt. Bovendien hebben we nog een ruim terras gelegd en buitenverlichting geplaatst.”

Vier verschillende draaiboeken

Maar toen op 22 mei het fiat omtrent de zomerkampen kwam, moesten Katleen en Kristof, die naast de uitbating van Het Rokken allebei nog een andere job hebben, nog een versnelling hoger schakelen. “Zodra we de regels zagen waar we moesten aan voldoen, was het voor ons duidelijk: we moesten dit doen lukken om onze zomer te redden. De draaiboeken zijn nog een drietal keer veranderd, maar gelukkig in ons voordeel. De regels werden beter haalbaar.”

Enkele dagen voor de Chiro van Dadizele vrijdag als eerste jeugdbeweging in Het Rokken arriveert durft Katleen te stellen dat het jeugdverblijf 100% coronaproof is. “Kristof en ik hebben enorm veel werk verzet. Door Het Rokken installeerden we een 45-tal dispensers voor een goeie handhygiëne, we kleefden stickers die de gasten aanmanen om afstand te bewaren en voorzagen handleidingen van hoe je correct je handen wast. We werkten een circulatieplan uit zodat er met een in- en uitgang kan gewerkt worden, installeerden houders met papieren handdoeken, voorzagen alle ramen van de slaapkamers van horren zodat er goed verlucht kan worden zonder dat er muggen of andere vieze beestjes binnen kunnen en desinfecteerden alle binnenmuren met verdunde javel. Verder installeerden we overal nieuwe, wasbare gordijnen en werden de tafels voorzien van een nieuwe coating. Ik denk niet dat wij nog iets meer kunnen doen, tenzij natuurlijk ook alle regels te volgen tijdens de kampen. Zo zullen we steeds contact hebben met dezelfde verantwoordelijken en dit standaard met mondmasker. De gasten zijn welkom. Meer nog, ze waren gisteren al welkom.”

Krachten bundelen

Katleen en Kristof hopen op een vlotte en bovenal veilige zomer zonder corona. De voorbije weken wisselden ze draaiboeken uit met al hun gasten en was er ook meermaals contact per telefoon of mail. “Eén voor één mikken ze op een volledig kamp en ze willen er alles aandoen om hier in te slagen. We bundelen dan ook maar al te graag de krachten en nemen allemaal onze verantwoordelijkheid om Het Rokken coronavrij te houden.”

Meer informatie vind je op www.hetrokken.be.