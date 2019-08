‘Het Land van Ozzy’ moet gezinnen Roeselare toeristisch doen ontdekken Charlotte Degezelle

09 augustus 2019

06u00 0 Roeselare Ignace Defever wil eigenhandig Roeselare op de toeristische kaart zetten als perfecte bestemming voor een familietripje. De uitbater van hotel De Bonte Os ontwikkelde, samen met studenten van de Arteveldehogeschool, ‘Het Land van Ozzy’: een kinderpaspoort gelinkt aan een wandeling doorheen Krottegem en tal van gadgets. Momenteel kunnen gasten van het hotel langs de Sint-Hubrechtstraat het toeristisch pakket op kindermaatal uittesten, vanaf het volgende toeristische seizoen zal het ook verdeeld worden via Toerisme Roeselare want de Stad is het project bijzonder genegen.

“Op vandaag ervaren we dat hotelgasten vooral in Roeselare overnachten omwille van professionele redenen”, opent Ignace Defever, vierde generatie hotelhouder. “We willen hen echter graag nog eens laten terugkeren om de stad te ontdekken samen met hun gezin.” Daartoe creëerde Ignace ‘Het Land van Ozzy’. “Al in 2016 spraken Horeca Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen over kinderpaspoorten om familievakanties dichtbij huis te promoten. Dat concept heb ik altijd onthouden en toen we twee jaar terug naar Zwitserland op reis gingen vielen de puzzelsteken ineen. In Sankt Moritz maakten wij zelf een wandeling aan de hand van een kinderpaspoort. Onderweg stonden her en der ponspalen en als de kinderen bij alle palen hun paspoortje perforeerden, kregen ze op het einde van de tocht een cadeautje. Ik wist direct dat ik het warm water inzake het kinderpaspoort niet meer moest uitvinden, maar was dolblij dat ik mijn thermos bij me had.”

Met die Zwitserse inspiratie ging Ignace terug in Roeselare zelf aan de slag. Hij contacteerde Westtoer die een nieuwe erfgoedwandeling doorheen de stad aan het voorbereiden was om te horen of die langs De Bonte Os kon passeren en ging in zee met enkele studenten grafisch ontwerp en multimedia van de Arteveldehogeschool. Zij ontwikkelden ‘Ozzy,’ de mascotte van Ignace zijn project die soms opduikt als piccolo, als wereldkampioen of als promoboy voor Stad Roeselare of KOERS. Museum van de Wielersport, en werkten samen met Ignace het kinderpaspoort voor ‘Het Land van Ozzy uit’. “Centraal in het paspoort vind je Ozzy’s favoriete wandeling”, vertelt Ignace. “Het gaat om het Krottegemse luik van de Erfgoedwandeling van Westtoer en start hier. Tijdens een tocht van 2,8 kilometer ontdekt men onder andere Brouwerij Rodenbach, de boomhut op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt en ook de muurschilderij van wereldkampioen Jempi Monseré want Roeselare is de stad der wereldkampioenen. Tegen volgend toeristisch seizoen worden ook de ponspalen geplaatst waarmee de kinderen de letters van Jempi’s naam in hun paspoortje zullen perforeren. Als cadeautje krijgen ze na afloop kleurpotloodjes, een jojo, een stickerblad of een miniatuurrennertje. Ik liet ook thermoboxen met de beeltenis van Ozzy maken die ze meekrijgen als ze op pad gaan en we richtten zelfs een familiekamer in het thema in. Hiervoor kregen we subsidies van Toerisme Vlaanderen. Het kinderpaspoortje bulkt tenslotte nog van de leuke spelletjes waardoor de kinderen er ook achteraf nog plezier aan beleven.”

Op vandaag is Het Land van Ozzy er enkel voor de gasten van De Bonte Os. Maar vanaf volgend seizoen zal het toeristisch pakketje ook te verkrijgen zijn bij Toerisme Roeselare. “We zijn het project zeer genegen”, zegt toerismeschepen Dirk Lievens (CD&V) . “Het is vernieuwend, creatief, origineel en komt van onderuit. We ondersteunen en faciliteren Het Land van Ozzy dan maar al te graag. Het doet trouwens nadenken over meer. Nu is er iets voor kinderen en hun gezin, maar we moeten misschien ook andere hotelgasten faciliteren. Ik denk hierbij aan looproutes die vertrekken vanuit de hotels of korte wandelingen met de highlights van onze stad.”

