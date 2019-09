#HACKpand op De Munt wordt broeinest voor jong lokaal talent Charlotte Degezelle

26 september 2019

14u32 9 Roeselare Het pand aan De Munt 6 is vanaf oktober in handen van de Roeselaarse jeugd. Onder impuls van ARhus, en in samenwerking met diverse lokale en regionale partners, wordt dit #HACKpand een plek waar jong lokaal talent en ondernemerschap samenkomen en waar jongeren hun kennis, talenten en vaardigheden gaande van dj’en over het repareren van fietsen kunnen delen met anderen.

Open kenniscentrum ARhus wil jongeren de kans bieden om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te delen. “De eerste stappen hierin werden al gezet in het voorjaar, onder de noemer ‘#HACK’,” steekt Jasper Dejonckheere, jongerenwerker bij ARhus van wal. “Meisjes en jongens van verschillende leeftijden, afkomst, religie,… vonden gemeenschappelijke interesses en gingen samen aan de slag. Zo ‘hackten’ ze de piano in het ARhus Café voor #HACKDEPIANO, reden anderen samen De Ronde van Vlaanderen met #HACKDEVELO en leerden ze zelf hun fiets herstellen. Nog anderen sloten aan bij workshops gevechtsport in #HACKDERING. En met #HACKDETRACK ontplooiden jongeren hun DJ- en rapskills.”

Een volgende stap in de uitbouw van deze jongerenwerking is het HACKpand, een vrij pand op De Munt dat vanaf oktober ingevuld wordt door en voor jongeren en andere organisaties waarmee ARhus samenwerkt. Het #HACKpand komt er op aangeven van de jongeren zelf. “Wanneer gepeild wordt naar hun stadsbeleving komen altijd dezelfde antwoorden naar boven: een gebrek aan ruimte waar jongeren onvoorwaardelijk welkom zijn, waar ze anderen kunnen ontmoeten, waar ze talenten kunnen ontwikkelen en waar ze eigenaarschap kunnen opnemen. Ook in het stadscentrum zijn dezelfde noden merkbaar. ARhus en De Munt zijn geliefde verzamelplaatsen voor jongeren, dus het #HACKpand op De Munt is een logische volgende stap. Jongeren kunnen dit pand letterlijk en figuurlijk ‘hacken’ en er vanuit hun talent en kennis andere jongeren op sleeptouw nemen. Deze initiatiefnemende jongeren krijgen de titel ‘local hero’ mee, wat hun engagement extra in de verf zet. Zo kunnen we ze bijna letterlijk in de vitrine van het #HACKpand zetten”, aldus Jasper. “Het is een vernieuwende denkwijze die vraaggestuurd is en start vanuit de kracht en burgerzin van jongeren. Het gaat om een herverdeling van de macht, middelen en ruimte. ‘Dekolonisatie’ heet dat, een visie die bijvoorbeeld ook in het Brusselse Muntpunt en de Gentse Vooruit toegepast wordt.”

Het #HACKpand wil talentontwikkeling koppelen aan ondernemerschap. “Het is niet de bedoeling dat in het #HACKpand fuiven of evenementen georganiseerd worden, maar we kregen bijvoorbeeld de vraag van een DJ of hij er andere jongeren kan opleiden om zo een DJ-collectief te vormen. Op die kennisdeling onder jongeren gaan we graag in. Maar evengoed hebben we een chef techniek in de rangen die de rol van mecanicien opneemt in #HACKDEVELO.”

Het #HACKpand opent de deuren begin oktober met #HACKDETRACK waarbij local heroes Juul en Niels elke donderdag in oktober, november en december van 18 tot 20 uur focussen op beats en producen, rappen en deejaying, #HACKDEMODE waarbij elke woensdag in oktober en november tussen 13 en 16 uur werk gemaakt wordt het op poten zetten van het samen op poten zetten van een modelabel, #HACKDEEXPO met open creatieve workshops papier maché op 1 en 8 oktober van17 tot 19 uur, zelfportret op 2 en 9 oktober en verf en hout op 4 oktober. Er is na afspraak ook #HACKDEVELO, samen demarreren en fietsen repareren en #HACKDEPIANO waarbij jongeren een middagconcert verzorgen in het Arhus Café. “Het HACKpand krijgt uitstraling die jongeren en passanten prikkelt, jongeren in de vitrine zet, maar ook toegankelijk blijft voor passanten en bewoners van De Munt,” besluit Yves Rosseel, algemeen directeur van ARhus.

ARhus is nog op zoek naar andere local heroes en partnerorganisaties die in het pand aan de slag willen gaan met jongeren. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met jasper.dejonckheere@arhus.be.