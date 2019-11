‘Gefelicitheerd’: Lenteland viert 20 jaar directeurschap Tania Verbeke CDR

08 november 2019

16u44 8 Roeselare Tania Verbeke, directeur van vrije basisschool Lenteland, wist vrijdag niet goed wat haar overkwam. Dag op dag was ze twintig jaar directeur van de school in de Honzebroekstraat en dat waren de kinderen en haar team niet vergeten.

“Zodra het belsignaal weerklonk, ging er elke tien minuten een klas langs op het bureau van juf Tania met een attentie om haar in de bloemetjes te zetten”, vertelt Mieke Kindt. “Vervolgens bliezen we allemaal samen verzamelen om Tania te feliciteren met haar twintig jaar directeurschap. Hierbij overhandigden we haar, onder de noemer ‘gefelicitheerd’ en omdat ze een fervent theedrinker is, een gepersonaliseerde theedoos met daarin versierde theezakjes waar de hele school aan meegewerkt heeft.” Als afsluiter werd het Lentelandlied gezongen en na schooltijd was er nog een drink voor Tania en haar team.