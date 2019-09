'Gastronomie in de Albrecht Rodenbachstreek' heet nu 'Gastro RSL’ Nieuwe naam en logo voor 50ste verjaardag restaurantcollectief Sam Vanacker

12 september 2019

10u26 19 Roeselare Het restaurantcollectief ‘Gastronomie in de Albrecht Rodenbachstreek’, dat elf kwaliteitsrestaurants uit Roeselare en Gits verenigt, bestaat vijftig jaar en grijpt dat jubileum aan om een modernisering door te voeren. Het bestaande concept met de gezamenlijke lente-en herfstdiners blijft behouden, maar het collectief gaat voortaan door het leven als ‘Gastro RSL’

“De naam ‘Gastronomie in de Albrecht Rodenbachstreek’ bekt niet goed. Bovendien ondervonden we dat veel jongeren de naam niet kennen”, legt kersvers voorzitter Fabrice Loones van restaurant Ter Bos uit. Hij is ondertussen al de veertiende voorzitter en volgde recent Wim Degryse van Tafel Madeleine op. “Een aantal jongere leden van onze vereniging stelde een naamsverandering voor en daar waren we onmiddellijk voor te vinden. We vonden met ‘Gastro RSL’ een jongere, hippere naam, terwijl we ook ons logo vernieuwden. Verder hebben we met CRKL en d’Hofstee twee nieuwe leden, waardoor we ondertussen met elf restaurants zijn.”

Succesformule blijft

De restauranthouders pakken traditiegetrouw twee keer per jaar uit met ‘Culinaire Kriebels’ en die succesformule blijft behouden. Daarbij kunnen klanten in elk van de deelnemende restaurants een menu krijgen aan dezelfde prijs, gemaakt met dezelfde basisingrediënten, maar telkens met een eigen interpretatie van de chef. Op elf verschillende vrijdagavonden tussen 4 oktober en 13 december krijgt iedereen de kans om de herfstfestijnen te ontdekken. Een van de basisingrediënten wordt alvast Rodenbach of Cornet. Het menu proeven kan voor 65 euro inclusief aangepaste wijnen bij CRKL (4 oktober), De Steeg (11 oktober), Sint-Blasius (18 oktober), Le Nord (25 oktober), d’Hofstee (1 november), De Ooievaar (8 november), Orchidee (15 november), Epsom (22 november), Ter Bos (29 november), Ma Passion (6 december) en Tafel Madeleine (13 december). Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van Gastronomie in de Albrecht Rodenbachstreek en www.gastronomie-rodenbachstreek.be. Zowel de Facebookpagina als de website zullen na de Herfstfestijnen aangepast worden aan de nieuwe naam.