‘Gampie’ kandidaat voor Prins Alexander XXXVI, Holebi Regenboogprins wil titel verlengen Valentijn Dumoulein

16 november 2019

15u58 0 Roeselare In café ’t Motje is zaterdag het startschot gegeven voor het nieuwe carnavalsseizoen. Dat gebeurde met de voorstelling van de kandidaten voor de titel van Prins Alexander XXXVI en de Holebi Regenboogprins. Die laatste kan nog concurrentie krijgen, de eerste is de enige kandidaat, maar moet tijdens het carnavalsweekend wel nog een test met jury doorstaan.

Om in de agenda te noteren: de Roeselaarse carnavalsstoet trekt volgend jaar op zondag 15 maart door de stad. De vrijdag er voor staat de verkiezing van Prins Alexander XXXVI op het programma. Tijdens een showavond zal Steve ‘Gampie’ Van Gampelaere (44) moeten bewijzen dat hij een goede opvolger is voor Eddy Packet. Concurrentie heeft hij niet, want je kandidaat stellen voor de titel kan niet meer. “Toch moet ik me nog bewijzen voor een jury en ik neem dat behoorlijk ernstig, want van zomaar een ‘aanstelling’ wil ik niet weten”, zegt Gampie, die in Oostende woont, maar lid is van de Roeselaarse carnavalsvereniging De Caloriebommetjes. “Ik wil onze nog prille vereniging wat meer op de kaart zetten en deze titel kan daar bij helpen. Ik zit al ruim dertig jaar in het carnavalsmilieu en zou het niet kunnen missen. Ik hoop dan ook op heel wat volk tijdens de verkiezingsavond.”

Prins ‘Lampadaire’

Voor de titel van Holebi Regenboogprins is er voorlopig maar één kandidaat: Nic ‘Prins Lampadaire’ Pycke (43) uit Wevelgem. Hij is lid van RCV ’t Motje, is vorig jaar al tot Regenboogprins verkozen en wil die titel nu verlengen. Wie het tegen hem wil opnemen kan nog tot eind dit jaar zijn kandidatuur stellen. En zijn opmerkelijke bijnaam? “Die ‘lampadaire’ heb ik ooit meegenomen na een overnachting in een hotel en sindsdien zijn we onafscheidelijk”, lacht hij. “Er zitten liefst 360 lampjes in. Het is alvast de bedoeling dat de mensen van ’t Motje zaterdag op de verkiezingsavond ook allemaal met een lampenkap naar de feesttent op de Grote Markt afzakken om er samen met mij een groot feest van te maken.”

Ook nog dit: tijdens het carnavalsweekend wordt voor het eerst sinds 1989 nog eens een Keizer Carnaval aangesteld. Die titel gaat naar Eddy Packet, die in 1999, 2009 en 2018 al eens Prins Carnaval binnen haalde.