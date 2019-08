‘Foorkramerskind’ Michel werd 65 jaar geleden geboren tijdens Roeselare Kermis, vandaag opent hij er zijn viskraam Charlotte Degezelle

22 augustus 2019

18u09 9 Roeselare Als foorreiziger ben ik geboren. Het lijkt een variant op de ultieme hit van Eddy Wally, maar voor Michel Six is het de realiteit. In 1954 zag hij het levenslicht in Menen terwijl zijn vader met de kindermolen en het eendjeskraam van het gezin op Roeselare Kermis stond. Dit jaar viert hij er zijn 65e verjaardag. Toch besliste hij zijn viskramen te verkopen.

Michel Six is al decennia het gezicht van Roeselare Kermis. Hij voelt zich er nauw mee verbonden. Hij is namelijk een geboren en getogen ‘forain’. Meer nog: hij werd geboren tijdens Roeselare Kermis. “Mijn ouders, en zelfs mijn grootouders, waren vaste waarden op de kermis”, vertelt Michel. “Jaar na jaar tekenden ze present op de Botermarkt met hun kindermolen en hun eendjeskraam. Maar in 1954 moest mijn pa het op z’n eentje zien te redden want op 21 augustus werd ik geboren.”

Kermiskind

Als een echt kermiskind kreeg Michel de eerste jaren de papfles van zijn ouders, maar even goed van de collega-foorreizigers. “De kermis, dat is altijd mijn leven geweest. Rond mijn twaalfde raakte ik geïnteresseerd in het vernieuwen van de attracties. Op mijn zeventiende startte ik daarom met de bouw van een eigen viskraam. Ik had geen centen en ging aan de slag met ‘tweede keus’ ijzer. Een jaar later was de attractie af. Mijn ma ging er jarenlang mee op baan en tot op vandaag werkt het perfect.”

Na z’n legerdienst ging Michel aan de slag bij z’n ouders, maar al snel had hij een oogje op een meisje dat een centje bijverdiende door oliebollen te bakken op de kermis. In 1977 stapte hij in het huwelijksbootje met haar en een jaar later kochten ze samen een schietkraam. “Mijn ouders waren toen nog te jong om hun attracties door te geven. Vijf jaar trokken we met ons schietkraam rond in Oost-Vlaanderen en aan de kust. Maar in 1983 namen we de kindermolen van m’n ma en haar kermislocaties over. Zo verzeilden we opnieuw in Roeselare op de Botermarkt. In 1987 kwam er een tweede molen bij en 14 jaar lang waren we te vinden op de Grote Markt aan het stadhuis en op het Polenplein. In 2001 stapten we over naar de eendjeskramen die we op vandaag nog steeds runnen.”

Zwaar

Het leven van een foorreiziger is niet evident. Het grootste deel van het jaar ben je onderweg. “In de wintermaanden verdienen wij niets. Ik heb dat jarenlang opgevangen door karweitjes te doen bij de collega’s. Ik deed herstellingen en aanpassingen aan hun attracties en bouwde er zelfs een aantal vanuit het niets. De laatste jaren geniet ik echter van de rust.” Maar zelfs tijdens die rustperiode kan Michel de kermis niet missen.

Maar het kermisleven brengt ook leuke dingen met zich mee. “Elke week ben je op een andere locatie en overal leer je nieuwe mensen kennen. We zien ook verschillende generaties passeren. Grootouders van vandaag kwamen al als kind bij ons op de kermis.”

Vrijdagavond opent Roeselare Kermis opnieuw. Michel vierde er woensdag zijn 65e verjaardag terwijl hij zijn eendjeskraam aan het opzetten was. Bijzonder, maar ook wel emotioneel. “Ik heb beslist mijn zaak te koop te zetten. De knoop is doorgehakt al zal ik stoppen met pijn in het hart. Ik moet gewoon de juiste persoon vinden en tot die dag zal ik met de glimlach mijn attractie bemannen.” Maar wie denkt dat Michel straks voor een traditioneel pensioen kiest, heeft het mis. “We willen graag met onze mobilhome gaan zwerven”, zegt hij. Als we polsen naar een timing geeft Michel aan dat de verkoop snel kan gaan als hij de juiste persoon vindt. Maar tegelijkertijd moeten we hem bij ons vertrek garanderen om ook volgend jaar tijdens Roeselare Kermis even binnen te wippen. Neen, de kermis die is Michel Six precies nog niet direct kwijt.