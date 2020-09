‘Fladdertjes’ nieuwe blikvanger op kinderdagverblijf De Speelberg Valentijn Dumoulein

16u56 1 Roeselare Kinderdagverblijf De Speelberg op de site van AZ Delta in Roeselare heeft er een blikvanger bij. Op het dak prijken voortaan 5 kleine ‘Fladdertjes’, eendjes gemaakt door kunstenares Katrijn Van Aelst uit Gottem.

Het is niet de eerste keer dat de kunstenares iets voor het kinderdagverblijf maakt. “Voor onze moedervestiging in Kortrijk realiseerde ze in 2008 al eens de vier meter grote vogel Fladder”, vertelt coördinatrice Tine Dejonckheere. “Met het kunstbudget dat we via subsidies konde verkregen kozen we er daarom terug voor om met haar samen te werken. Omdat we toch een link met onze andere vestiging willen maken kozen we opnieuw voor eendjes en dus prijken er voortaan vijf ‘Fladdertjes’ op het dak van De Speelberg. Op die manier zal het voor externen duidelijker worden waar ons kinderdagverblijf zich bevindt en het geeft ons gebouw natuurlijk een extra uitstraling. De Fladdertjes zullen bijvoorbeeld zichtbaar zijn vanaf de Rijksweg.”