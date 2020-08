Club Roeselare trapt G-werking af met 14 leden CDR

17 augustus 2020

07u51 0

Onder leiding van begeleiders Didier Vanderperre en Diego Van Daele is het G-voetbal van Club Roeselare nu echt afgetrapt. Al in februari maakte de voetbalclub, met thuishaven in het Rodenbachstadion, bekend dat ze een werking specifiek voor voetballers met een fysieke of mentale beperking wilden opstarten. “We hoopten om te kunnen starten met een tiental spelers”, vertellen verantwoordelijken Bjorn Grymonprez en Stefaan Bogaerts.” In een mum van tijd hadden we dat aantal inschrijvingen. Het zijn quasi allemaal jongens met ervaring bij ofwel Mandel United of de buren van KSV Roeselare die enkele jaren terug hun G-werking stopten.” Door corona werd de opstart wat vertraagd, maar zondag stonden de G-voetballes uiteindelijk voor het eerst op het veld.” “In totaal zijn er nu al 14 sportievelingen ingeschreven en begin september komen er al minstens twee bij”, weten Bjorn en Stefaan. “Daarmee zetten we zeker nog geen halt op de inschrijvingen. Iedereen die belangstelling toont kan ons contacteren via gsport@clubroeselare.be. Het is de bedoeling dat we in ons tijdens het eerste jaar vooral gaan toeleggen op elkaar beter leren kennen en trainen om dan vanaf volgend seizoen echt in competitie te gaan bij Recreas. Ondertussen krijgen we trouwens ook materiele hulp van de serviceclub De Ronde Tafel. Ook boden zich nog enkele sponsors aan zodat we het lidgeld voor onze leden bijzonder schappelijk kunnen houden. Tot slot mogen we zeker ook ons stadsbestuur niet vergeten want zij zorgden voor extra omgevingswerken aan het vernieuwde Rodenbachstadion zodat zelfs mindervaliden vlot tot aan het voetbalterrein kunnen komen.” Wie de G-voetbalploeg van Club Roeselare eens aan het werk wil zien, is elke zondag vanaf 9.30 uur welkom op het Rodenbachstadion.