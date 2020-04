#BEIRE VANRSL: Roeselare lanceert alternatief vrijetijdsaanbod tijdens paasvakantie Charlotte Degezelle

12u06 0 Roeselare Stad Roeselare toont zich van z’n meest creatieve kant en komt op de proppen met een alternatief vrijetijdsaanbod. Dankzij #BEIRE VANRSL beleef je een fantastische paasvakantie ‘vanuit je kot’.

Vanaf vandaag kan je op de website www.beire.vanrsl.be een ruim alternatief aanbod terug vinden. Hiermee willen het stadsbestuur de Roeselarenaar blijven stimuleren om ook in hun eigen kot de creativiteit en vrije tijd op te zoeken én terug te vinden. De voorraadkast van #BEIREVANRSL is een schatkist met creatieve ideeën. Zowel ‘jonge beiren’, ‘sportieve beiren’ als ‘creatieve beiren’ gaan hier zeker hun pap mee kunnen koelen. “We bieden onze burgers tijdens de paasvakantie de speelse prikkels, ontspanning en het plezier aan die ze anders op ook in onze bruisende stad zouden ervaren, met dezelfde inspiratie en motivatie, maar nu vanop afstand”, zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V).

Naast dat ruime aanbod daagt de stad ook zijn inwoners uit om nog maar eens te bewijzen dat Roeselare een ‘beire stad’ is. Elke weekdag in de paasvakantie zal je op de website www.beire.vanrsl.be en de sociale media kanalen van de stad worden uitgedaagd. De uitdagingen zullen zowel voor jong en oud van toepassing en doenbaar zijn, steeds met de opgelegde corona-maatregelen in het achterhoofd. Er zal ook telkens een link zijn met de stad. Als de Roeselarenaars deze uitdagingen op, het einde van de paasvakantie, tot een goed einde gebracht hebben, krijgt de Rodenbachstad de titel ‘Roeselare is een beire stad’.

De eerste uitdaging vind je alvast hier: