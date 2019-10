‘Ballonnenborsten’ blikvanger tijdens Weekend van de Klant VDI

Niet alleen de Thuis-acteurs zorgden voor een extraatje tijdens het Weekend van de Klant in Roeselare, ook zwangerschapswinkel Mamado kon er wat van. Speciaal voor de Unizo-actie hing de zaak een trots ballonnen die borsten in allerlei vormen en maten moeten voorstellen aan hun etalage. Een opmerkelijk tafereel, maar eentje waar de zaak, die ook op vlak van borstvoeding een gamma heeft, duidelijk trots op is.