‘Alloo in de Nacht’ doet spoedafdeling AZ Delta aan CDR

04 maart 2020

De spoedafdeling van AZ Delta is donderdagavond op televisie te zien. Dit dankzij Luk Alloo die er enige tijd terug neerstreek voor opnames voor het programma ‘Alloo in de Nacht’. Zodra de nacht valt, stapt Luk voor het vtm-programma binnen daar waar het licht nog brandt en brengt zo mensen die leven en werken tijdens de nacht in beeld. Op de spoed praat Luk met Peter, een landbouwer die in allerijl werd opgenomen. “Ik heb iets te hard en te lang gewerkt en ik heb geen rekening gehouden met spanningen en stress. Er is veel gebeurd in de familie : een sterfgeval en ontzettend veel werk. En nog iets, wij krijgen niet genoeg respect voor onze job. Door ons krijgen jullie eten op jullie bord”, vertelt Peter in het programma.

Naast de spoedafdeling van AZ Delta kan je Luk Alloo morgenavond ook volgens tijdens bezoekjes aan de betonfabriek Prefaxix in Zonnebeke, café De Meeuw in Essen, de Eroticabeurs in Antwerpen en tijdens een ontmoeting met Luk een leraar in het asielcentrum in Poelkapelle. ‘Alloo in de Nacht’ kan je donderdag bekijken op vtm om 21.40 uur.