25.000 mensen genieten ondanks regen van Nostalgie Christmas Parade Valentijn Dumoulein

26 december 2019

20u59 0 Roeselare Wie nog eens ten volle de kerstsfeer wilde opsnuiven, moest donderdag in Roeselare zijn, al bleek de regen toch een kleine spelbreker te zijn. Vorig jaar lokte de stoet bij mooier weer nog 35.000 mensen. Dat waren er dit keer zo’n tienduizend minder. Toch zijn de stad en organisatoren tevreden met de opkomst.

De Kerstparade trok voor het tweede jaar op rij door de centrumstraten. Twaalf praalwagens en vijf lokale groepen zorgden voor een kleurrijke, feeërieke stoet in de stad. Het publiek genoot van kersttaferelen zoals een speelgoedfabriek, een levensgroot schommelpaard een verlichte stoomtrein en als kers op de kerststronk uiteraard de Kerstman voortgetrokken door zijn rendieren. Radiozender Nostalgie haakte dit jaar zijn wagonnetje aan het gebeuren en zond live uit vanop de Grote Markt. Daar mocht burgemeester Kris Declercq het startschot voor de stoet geven.

Shoppen

Opvallende tendens: meer mensen zakten al vroeger op de dag naar Roeselare af. “Op het piekmoment telden we – gebaseerd op gsm-signalen – 25.000 mensen in de stad”, vertelt evenementencoördinator Hermen Six. “Toch een flink aantal, maar inderdaad ook wat minder dan vorig jaar. Het viel wel op dat heel wat mensen al vroeger op de dag naar Roeselare kwamen om eerst te shoppen en dan de parade bij te wonen. Vorig jaar kwamen ze vooral voor de Parade en dat is toch een opsteker voor de handelaars. We zijn dus zeker tevreden met de komst, al is die door het regenweer dus wat minder dan vorig jaar, maar dat heb je natuurlijk nooit in de hand.”

De toeschouwers lieten het in ieder geval niet aan hun hart komen. Yves Lesage kwam met zijn kinderen en vrouw vanuit Staden om de Kerstparade bij te wonen. “We kwamen een van onze zonen afhalen aan de bioscoop en besloten nog even de stad in te duiken voor de parade”, zegt hij. “Een goede keuze, al was het toch even wachten voor de eerste wagens in de Noordstraat opdoken. Het gerucht deed al de ronde dat de parade door de regen geannuleerd was. Dat bleek gelukkig niet waar en we zijn blij dat we gebleven zijn, want vooral de laatste wagens uit de stoet waren echt indrukwekkend te noemen.”

300 figuranten mee

De stoet bevatte 12 praalwagens en er deden liefst 300 figuranten mee. Onder hen voor het eerst ook Roeselaarse dansclubs Hypnosis, Induce, Dançar en de VMS Dansgroep en enkele plaatselijke koren. Een insteek waar het organiserende evenementenbureau Twice heel tevreden mee is. “Ondanks de regen daagde er toch heel wat volk op en dat maakt ons blij”, zegt CEO Peter Huyghe. “We hebben bij dat weer gelukkig ook geen technische defecten genoteerd en we zijn dankbaar dat de figuranten hun taak zo goed uitgevoerd hebben. Op voorhand lieten 400 mensen weten dat ze wilden meedoen met de Parade, maar zoveel plaatsjes hadden we helaas niet. Het toont wel aan dat de Parade populair is en hier leeft. Zij die wel meededen hebben het voortreffelijk gedaan en aan de reacties te horen, smaakte ook het publiek het hele gebeuren.”