WERVIKDe Mens en dj’s Viktor Verhulst en Kobe Ilsen worden komende vrijdag de blikvangers op het muziekfestival Rock op het Plein in Wervik. Voor de eerste keer vindt de muzikale opener van de vijfdaagse zomerkermis plaats op twee podia. Nieuw is het podium op de parking van het stadhuis.

De line-up op het groot podium op het Sint-Maartensplein ziet er als volgt uit : Appelblauwzjigroen (17.10 uur) mag de spits afbijten. Ze wonnen vorig jaar de publieksprijs op de Rock op het Plein Rockrally. Nadien volgen Meltheads (18.20 uur), Ramkot (19.30 uur), De Mens (20.50 uur), Compact Disk Dummies (22.30 uur), Ilsen & Verhulst (24 uur) en als afsluiter voor het laatste uur party-dj Skyve (1 uur), bekend van Studio Brussel. Leuk detail: De Mens bestaat dertig jaar en brengt vrijdag al hun hits. Frank Vander Linden en co speelden De Mens 1993, 2005 en 2012 ook al op Rock op het Plein.

Ambiance

Op het tweede podium spelen ZLDR (17.40 uur), The RG’s (18.50 uur), Gestapo Knallmuzik (20.10 uur) en Bulls On Parade (21.40 uur). Na een noodgedwongen pauze in 2020 kon Rock op het Plein vorig jaar wel doorgaan, wel nog onder enkele coronamaatregelen maar dat kon de pret niet drukken. “Wat een ambiance, sfeer, fantastische optredens en blije gezichten”, blikt voorzitter Dylan Hoornaert van de vzw Tobacco Town Music terug.

Volledig scherm Kobe Ilsen (rechts) en Viktor Verhulst © Foto Ronny De Coster

“Dat heeft ons zoveel energie gegeven dat we vol enthousiasme inzetten op vernieuwing. Samen met enkele nieuwe bestuursleden en onze vaste ploeg geven we er een stevige lap op na de coronacrisis. De basis van het festival blijft behouden maar met een nieuwe stijl als eerste vernieuwing willen we meteen onze stempel drukken.”

“We staan er op om naast het aanstormend talent ook de crème de la crème van de Belgische pop- en rockscène samen met enkele topdeejays op de affiche te plaatsen in het unieke kader van het Sint-Maartensplein en daar gaan we nu mee verder met de nodige extra’s. Als bestuur moesten we noodgedwongen de beslissing nemen om Rock op het Plein terug te organiseren als een betalend festival, dit om de toekomst van het festival te verzekeren.”

Drie speerpunten

“We blijven volop gaan voor onze drie grote speerpunten : muziek, toegankelijkheid en fun. Maar daarnaast willen we ook blijvend en extra inzetten op duurzaamheid, veiligheid, beleving, interactie, branding en de uitbouw van ons festival. Zo komen we dit jaar al met een line-up die dubbel zo lang is dan andere jaren.”

Volledig scherm Ambiance tijdens Soulsister op Rock op het Plein vorig jaar © Maxime Petit

“We voelen ook dat iedereen er zin in heeft. We krijgen heel veel positieve reacties over het programma en de knaldrang zit er duidelijk in. Met onze aankondigingen via sociale media breken we al onze eigen records op vlak van bereik en interactie. Als die energie eruit komt tijdens het festival, dan zal er heel wat gefeest worden. Naast een extra podium willen we ook de foodies onder ons publiek een extra aanbieden. Op ons festivalterrein zullen er enkele foodtrucks staan met heel wat lekkers.”

Tickets

De ticketverkoop loopt online via de website van de stad. Ter plaatse kosten de tickets 20 euro, in voorverkoop 15 euro. Vorig jaar was dat maar 5 euro maar toen paste de stad bij in het kader van het relanceplan door de pandemie. Kinderen tot twaalf jaar mogen gratis binnen. De voorverkoop loopt goed: de organisatoren hopen op tweeduizend betalenden. Een standaardconsumptie, zoals bijvoorbeeld een cola of pintje zal 2,60 euro kosten. Er is één ingang in de Vlamingenstraat.

Meer info vind je op www.rohp.be.

