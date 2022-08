Rock op het Plein onverwacht uitverkocht, volgend jaar al de veertigste (!) editie: “We moeten dat vieren”

WERVIKAnderhalf uur na het begin van het muziekfestival Rock op het Plein in Wervik gingen de loketten in de Vlamingenstraat vrijdagavond dicht wegens ‘uitverkocht’. Op het Sint-Maartensplein verzamelden zo’n 2.600 festivalgangers, waaronder 400 vip’s. Het werd een topeditie. Na de pandemie herleeft Wervik. Zoveel is duidelijk. Het initiatief met voor de eerste keer twee podia werd een grote meevaller. Volgend jaar is de muzikale opener van de vijfdaagse zomerkermis toe aan de veertigste editie.

De laatste honderd tickets vlogen vrijdag in de aanloop naar het festival de deur uit. “De mensen betalen en moet het daarom comfortabel blijven, daarbij komt ook de veiligheid op het festivalterrein”, zegt Dimitri Durnez van de vzw Tobacco Town Music. Om 18.45 uur gingen de loketten dicht.

“In het begin was er op de sociale media wat commotie over de prijs van de tickets (15 euro in voorverkoop, red) en wisten niet wat we mochten verwachten”, zegt voorzitter Dylan Hoornaert. “Nadat de mensen terugkeerden uit verlof, ging de verkoop de hoogte in. De laatste week tot gemiddeld 150 tickets per dag.”

Volledig scherm Rock op het plein Wervik. Frank Vander linden van De Mens. © Maxime Petit

“De voorverkoop online liep donderdag om middernacht af maar uiteindelijk beslisten we vrijdag nog 100 tickets aan te bieden. We stelden vast dat er vrijdag tussen 11 en 14 uur duizend keer werd geklikt op de link voor de ticketverkoop.”

Frank Vander Linden (60) kwam met De Mens al voor de vierde keer naar Rock op het Plein. Hun set kende een rustige aanloop maar in het tweede deel kwam de ambiance onder de menigte. ‘Onderweg’ was hun bisnummer. Electropunkband Compact Disk Dummies zorgde nadien voor heel veel sfeer. De broers Lennert en Janus Coorevits komen uit Desselgem. Lennert ontpopte zich tot een echt podiumbeest.

Hij liep en zong op de toog aan de kant van vishandel ’t Kabeljauwtje en klom zelfs op de toren waar de vips’s stonden. Veel festivalgangers kwamen voor dj’s Kobe Ilsen en Victor Verhulst. Ze begonnen omstreeks middernacht. Ondertussen waren de vier optredens op het tweede podium op de parking van het stadhuis afgelopen en werd dat alvast een meevaller. Er stond veel volk.

Volledig scherm Rock op het plein Wervik. Sfeerbeeld aan het tweede podium © Maxime Petit

Stefaan Vandamme uit de Kruisekestraat en Pol Breine uit het Elf Juliplein zetten zich beiden in voor basketbalclub BBC Wervik en verzorgen al zowat tien jaar de barbecue voor de artiesten. “Vermits we met twee zijn, lossen we elkaar af en kunnen zo genieten van het festival”, zegt Stefaan. “Ik gooide zopas wat houtskool op het vuur. Nu er twee podia zijn en dus meer groepen is het aantal eters praktisch het dubbele. Met zijn tweeën kunnen we dat aan.”

“De artiesten eten verspreid in het stadhuis en de tuin. Vrijdagmiddag bakten we al braadworsten voor de medewerkers. De editie vorig jaar vond ik ook schitterend. Al ken ik die groepen niet. (lacht) Als Wervikaan moet je hier zijn. Ongelacht de leeftijd. Op Zotte Maandag word ik 61 jaar.”

Een pluspunt voor de organisatoren was alvast de hulp van KSA Grensvuur, Chiro Jow en judoclub Akogare. “De twee jeugdbewegingen zorgen voor elk zo’n veertig helpers, de judoclub de helft daarvan”, zegt Dimitri Durnez. “We hebben meer medewerkers dan vorig jaar. Daarvan helpen er sommigen drie à vier uur met de opbouw of afbraak en voor ons maakt dat een groot verschil uit. Omstreeks 15 uur waren we klaar met de opbouw. Andere jaren is het een ren tegen de klok.”

Volledig scherm Gewezen voorzitter Edwig Debackere (midden) in het gezelschap van Dimitri Durnez (links) en Gregory Volcke © Maxime Petit

Volgend jaar is Rock op het Plein toe aan de veertigste editie. “We moeten dat vieren”, blikt Dimitri Durnez vooruit. “Er zijn in onze provincie niet veel festivals die dat kunnen zeggen. Ik denk de Paulusfeesten in Oostende en wij.”

Dimitri Durnez is vijf jaar voorzitter geweest en behoort al dertien jaar tot het bestuur. “Samen met uitbater Gregory Volcke van ’t Kapittel”, zegt Dimitri. “Alleen Edwig Debackere deed beter. Hij was veertien jaar bestuurslid, waarvan twaalf jaar als voorzitter. We gaan hem dus volgend jaar evenaren en wordt dat ook een feestje.” (lacht)

Ondertussen krijgt de vzw Tobacco Town Music tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe voorzitter want Dylan Hoornaert (29) haakt af. Bij de stad Wervik is hij de nieuwe teamcoach Feestelijkheden. Dylan werd na examens de opvolger van Rudy Vanden Broele die sedert mei van zijn pensioen geniet. “Ik blijf in het bestuur maar het voorzitterschap is niet combineerbaar met mijn job”, legt Dylan uit.

Volledig scherm Rock op het plein Wervik. Sfeerbeeld op het Sint-Maartensplein. © Maxime Petit

Edwig Debackere (62) is twaalf jaar voorzitter geweest en behoorde vrijdag tot de medewerkers. “Ik help met het lossen en laden van de muziekinstrumenten”, klinkt het. “Wat ik vind van het programma. Luister, ik ben een rocker maar er is hier voor elk wat wils. Hiphop en rappen is niet aan mij besteed maar dat zorgt toch voor ambiance.”

Onder zijn voorzitterschap was Rock op het Plein ook vijf jaar betalend. “De mensen willen grote namen en dan moet je er iets voor over hebben”, zegt Edwig. “Vijftien euro: een muziekliefhebber maakt daar geen punt van. Ik heb niks tegen sport maar hoeveel kost een ticket voor een grote voetbalwedstrijd?

Eén zaak is alvast duidelijk: de criticasters op de sociale media over de prijs voor de tickets kregen door de grote opkomst alvast lik op stuk.

