Rioleringswerken in Boomgaardstraat effectief begonnen Christophe Maertens

02 september 2019

17u19 0 Vandaag maandag 2 september zijn in de Boomgaardstraat, in het deel tussen Boter- en Burchtstraat, de rioleringswerken begonnen.

“Tijdens deze werken zal de straat niet toegankelijk zijn voor verkeer. Conform de huidige planning zullen deze werken klaar zijn tegen eind januari. Daarna dient de mozaïeken rijweg nog een 4-tal weken uit te harden”, zegt bevoegd schepen Ives Goudeseune (sp.a). “Intussen is er een voorstudie aan de gang voor het tweede deel van de Boomgaardstraat, het gedeelte met parkeerstroken en vier grote lindebomen. Stad Ieper heeft een bomenexpert aangesteld om te onderzoeken of de mooie grote bomen bewaard kunnen blijven. Er kwam groen licht mits een aantal belangrijke voorzorgsmaatregelen worden in acht genomen. Ook de werkelijke toestand van de beworteling zal nog bekeken moeten worden bij het wegnemen van de verharding.” In de Boomgaardstraat bevinden zich nogal wat zelfstandigen, zoals onder meer kapperszaak Em’s en café Bazaar.