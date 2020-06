Zesdejaars van Het Kompas met huifkar op proclamatie doorheen Sint-Jozef Rijkevorsel Toon Verheijen

26 juni 2020

11u02 0

De leerlingen van het zesde leerjaar van Het Kompas in Rijkevorsel hebben hun proclamatie op een originele manier gevierd. De ouders werden verdeeld over vijf verschillende locaties in Sint-Jozef Rijkevorsel. Ieder aan hun eigen statafel met hun eigen aperitiefbox op voldoende afstand van elkaar en met mondmasker. De kinderen dachten dat ze de tocht te voet moesten afleggen, maar als verrassing stond er een huifkar te wachten om hen te vervoeren naar de verschillende plaatsen. Ondanks de warmte werd dit enthousiast onthaald. Op elke stopplaats deden directrice Rit Verhaert en schepen van onderwijs Nathalie Stoffelen een speech en zongen de kinderen en juffen een zelfgemaakt lied. De kinderen waarvan de ouders op die plaats aanwezig waren, kregen hun getuigschrift en mochten klinken op het behaalde resultaat.