Wout Noeyens haalt dubbele achterstand op met Zwarte Leeuw: “Het was duidelijk nog wat zoeken” Kristof Gabriels

21 september 2020

22u03 0 Rijkevorsel Hoewel hij in de voorbereiding geen enkele keer raak trof, was het uitgerekend Wout Noeyens die zaterdag thuis tegen Wellen (2-2) een punt uit de brand sleepte voor derdenationaler Zwarte Leeuw.

De Leeuwen keken afgelopen weekend na een dik halfuur tegen een 0-2-achterstand aan. “Onze eerste helft was niet goed”, weet Noeyens, die de aanvoerdersband overgenomen heeft van de naar Lyra-Lierse vertrokken Gianni Vets. “Een aantal jongens bleven onder hun niveau en daar profiteerde Wellen van door twee keer te scoren in amper vijf minuten tijd. Gelukkig konden we vlak voor rust de aansluitingstreffer maken, waardoor de bezoekers toch een mentaal tikje kregen.”

Na de koffie toonde Zwarte Leeuw een heel ander gelaat. “Onze tweede helft was een stuk beter en vooral dreigender met tal van kansen. Daarom denk ik ook dat een gelijkspel al bij al terecht is. Al kon het na de 2-2 echt nog wel alle kanten uit. In onze zoektocht naar de winninggoal namen we bijvoorbeeld serieus wat risico’s en dat werd ons bijna fataal. In de slotfase had Wellen op de counter evengoed nog met de drie punten kunnen gaan lopen.”

Niveau opkrikken

Noeyens kon daarom perfect leven met de puntendeling. “Op voorhand hadden we op meer gehoopt, maar als je 0-2 achter komt, moet je blij zijn dat je uiteindelijk niet met lege handen achterblijft. Bovendien is Wellen gewoon een heel goede ploeg met een pak ervaring en kwaliteit. Anderzijds zijn wij ook versterkt. En zeker in de breedte. In tegenstelling tot vorig seizoen hebben we nu bijvoorbeeld een bank. Ook naast het veld klikt het trouwens heel goed. Daarom heb ik er het volste vertrouwen in dat we een mooie en rustige campagne tegemoet gaan, maar dan moeten we wel ons niveau nog wat opkrikken. Ik ook trouwens, want het was zeker niet mijn beste match. Het is duidelijk nog wat zoeken, maar dat komt wel goed.”

Noeyens mag dan niet helemaal tevreden zijn over zijn prestatie. De Rijkevorselse aanvaller vond wel de weg naar doel. “Het was dan misschien wel een penalty. Het deed toch enorm veel deugd na een voorbereiding waarin ik geen enkele keer gescoord heb. Als spits word je daar tenslotte op afgerekend. Hopelijk ben ik nu dus vertrokken.”