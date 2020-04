Woonzorgcentrum Prinsenhof blijft gesloten voor bezoek Toon Verheijen

16 april 2020

12u53 0 Rijkevorsel De gemeente Rijkevorsel volgt de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad niet op wat betreft de toegang tot woonzorgcentra. Het Prinsenhof zal gesloten blijven voor bezoekers.

“We houden sinds het begin van de coronacrisis de gezondheidstoestand van de bewoners en zorgverleners van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen Prinsenhof nauwlettend in het oog”, zegt burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA). “Alle veiligheidsmaatregelen worden heel consequent en zeer streng toegepast. We hebben tot nu toe géén coronabesmetting vastgesteld in het Prinsenhof en dat willen we uiteraard zo houden. Om onze bewoners te beschermen, heeft het lokaal bestuur besloten om geen externe bezoekers toe te laten.”

De directie volgt de situatie dag op dag op en houdt de bewoners en familie op de hoogte van nieuwe maatregelen. “We begrijpen dat de huidige situatie voor de bewoners en hun familie niet gemakkelijk is, maar toch willen we vragen om nog even vol te houden. Het personeel van het wzc Prinsenhof doet haar uiterste best om de bewoners waar nodig bij te staan. Samen kunnen we dit aan. Samen tegen corona.”