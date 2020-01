Winkeldief ontkent schuld: “Vergeten dat ik nog een broek vast had” Jef Van Nooten

13u05 3 Rijkevorsel Een vrouw uit Rijkevorsel riskeert een gevangenisstraf van 6 maanden voor de diefstal van drie broeken bij Bristol in Rijkevorsel. Volgens de vrouw was het een misverstand. “Ik was aan het telefoneren toen ik naar buiten ging. Ik had niet door dat ik nog een broek vast had.”

De 46-jarige T.V.D.H. uit Rijkevorsel probeerde vrijdag de rechter te overtuigen van haar onschuld. Ze wordt verdacht van een winkeldiefstal bij Bristol aan Breebos in Rijkevorsel op 14 mei 2019. “Ik had een short vast toen mijn man belde. Ik ben al telefonerend naar buiten gegaan zonder te beseffen dat ik die short nog vast had”, beweert de vrouw.

Zowel het openbaar ministerie als de rechter geloofden weinig van die uitleg. “Het ging niet om één, maar om drie broeken”, merkte de rechter op. “En de labels en de prijskaartjes waren er af getrokken.”

De aanklager voegde er aan toe dat de vrouw niet aan haar proefstuk toe is. Ze werd al twee keer eerder veroordeeld voor winkeldiefstal. “Toen de winkelbediende haar aansprak over de diefstal, is ze te voet gevlucht. Haar versie is volledig in strijd met de verklaring van de winkelbediende.”

Vonnis op 7 februari.