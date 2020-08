Werner wandelt 814 kilometer bij elkaar voor online Dodentocht: “Blij dat ik mijn steentje kan bijdragen én ik mijn persoonlijke doelen haalde” Toon Verheijen

18 augustus 2020

14u51 0 Rijkevorsel Werner De Laet uit Rijkevorsel is de voorbije weken in geslaagd om niet minder dan 814 kilometer bij elkaar te wandelen voor de ‘100 km Covid Challenge powered by Dodentocht’. “Ik had mezelf drie doelen vooropgesteld: minstens 700 kilometer wandelen, 100 kilometer in Rijkevorsel op 24 uur en een eerste plaats als deelnemer uit Rijkevorsel. Missie geslaagd”, lacht Werner.

Werner De Laet had net als duizenden andere sportievelingen deze zomer zijn zinnen gezet op de 51ste editie van de Dodentocht, maar het werd al snel duidelijk dat die door heel de coronacrisis niet door kon gaan. De organisatie kwam echter met een virtueel alternatief: de 100 kilometer Covid Challenge powered by Dodentocht. Doel: tussen 13 juli en 9 augustus minstens 100 kilometer wandelen, in één keer of in verschillende dagen. “Ik heb eigenlijk niet lang geaarzeld”, vertelt Werner. “Maar ik had mezelf wel drie doelen opgelegd. Ik wilde de inwoner van Rijkevorsel worden met de meeste gewandelde kilometers, wilde ook minstens 700 kilometer wandelen én ik zou één keer honderd kilometer binnen Rijkevorsel wandelen binnen de 24 uren. Niet persé om er een prestigeslag van te maken, maar wel om het een beetje spannend te maken.”

Elke dag

Waar men gaat langs Vlaamse wegen, overal kwam je de Werner tegen. Tussen 13 juli en 8 augustus wandelde Werner elke dag. Stevige wandelingen van rond de 40 kilometer en meer en enkele korteren van rond de 15 kilometer in Hoogstraten, Rijkevorsel, maar ook Oostduinkerke bijvoorbeeld of Zoutleeuw. De apotheose volgde op 8 augustus met ‘de 100 kilometer van Rijkevorsel’. “Al dreigde toen even die avondklok nog roet in het eten te gooien”, vertelt Werner. “Gelukkig werd die toen door de hitte wel tijdelijk afgeschaft en kon ik mijn toch aanvatten. Het was echt de bedoeling om enkel in Rijkevorsel te blijven, maar ik heb wel geflirt met de grens in Merksplas, Beerse en Sint-Lenaarts. Sommige straten heb ik twee of drie keer moeten doen. Ik ben ook mijn vrouwtje Greet enorm dankbaar voor de steun en de bevoorrading ’s nachts. Ook de steun van Karel Van Gestel en zijn vrouw Bie tijdens de laatste kilometer was een leuke verrassing. Ik heb uiteindelijk wel 101,9 kilometer gewandeld, want ’s nachts was ik eventjes verkeerd gegaan (lacht).”

Succes

Werner wandelde alles samen exact 814,039 kilometer bij elkaar en was daarmee de beste van de 37 deelnemers uit Rijkevorsel. Karel Van Gestel wandelde alles samen 405,770 kilometer bij elkaar. “IK ben ontzettend blij dat ik mijn drie vooropgestelde doelen heb gehaald. Het werd nog mooier toen bleek dat ik van de 17.207 deelnemers het derde meeste aantal kilometers had gewandeld. De eerste tweede hadden net iets meer dan 1.000 kilometer. Ook enorm trots dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen aan de actie van de Dodentocht want alle deelnemers samen zamelden uiteindelijk 171.400 euro in. Dat geldt gaat naar de universiteiten van Gent en Leuven voor het onderzoek naar corona.”