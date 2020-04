Vzw Goed Geluk maakt 120 kinderen blij met paaseieren: “Alternatief voor onze grote paaseierenzoektocht” Jef Van Nooten

13 april 2020

08u05 0 Rijkevorsel De vzw Goed Geluk uit Rijkevorsel heeft 120 kinderen blij gemaakt met een pakketje paaseieren. “Een alternatief voor de grote paaseierenzoektocht die nu niet kon doorgaan in onze paardenwei”, klinkt het.

Goed Geluk vzw werd een half jaar geleden opgericht door Tinne en Leen. Met de vzw geven ze paardrijlessen, bieden ze ponykampen aan, organiseren ze verjaardagsfeestjes en begeleiden ze kinderen met diverse problemen. “Het mag gezegd worden dat het nu voor ons zeer moeilijke tijden zijn door de coronacrisis”, vertellen Tinne en Leen. “We hebben geen inkomsten, geen recht op vergoeding en moeten er wel voor zorgen dat onze paarden alles krijgen wat ze nodig hebben. Dat is niet gemakkelijk.”

Paaseierenzoektocht

Toch blijven Tinne en Leen ook in deze moeilijke periode kinderen gelukkig maken met hun vzw. “Als goed doel voor onze vzw hebben we ervoor gekozen om mensen te helpen die het om een of andere reden minder gemakkelijk hebben in onze maatschappij”, vertellen ze. “Zo hadden we nu graag een grote paaseierenzoektocht georganiseerd tussen onze paarden in de wei. Voor de kinderen van De Schakel in Rijkevorsel en De Watertoren uit Beerse. Helaas kon dat niet doorgaan. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat de chocolade paaseitjes tot bij de kinderen geraken. We hebben 120 kindjes blij kunnen maken door een mandje met chocolade thuis te brengen. De chocolade hebben we verkregen via een samenwerking met Meynendonckx.”