Voor Gert Jochems en Zwarte Leeuw kan het niet snel genoeg zaterdag zijn: “Iedereen hunkert naar het begin van de competitie” Kristof Gabriels

15 september 2020

12u25 0 Rijkevorsel Nu derdenationaler Zwarte Leeuw uit de beker ligt kunnen de troepen van coach Gert Jochems zich volledig focussen op de competitiestart nu zaterdag thuis tegen het Limburgse Wellen.

De Leeuwen gingen zondag in de derde ronde van de Croky Cup met 2-0 onderuit tegen het Waals-Brabantse Brainois. “Zij bekeren oververdiend verder”, aldus een eerlijke Jochems. “Bij ons bleven te veel jongens onder hun niveau, waardoor we geen aanspraak konden maken op de kwalificatie. Daar moeten we dus de nodige lessen uittrekken met het oog op komend weekend. Al wil ik de uitschakeling zeker niet dramatiseren. Het komt ons misschien zelfs wel goed uit, want anders werd het duel tegen Wellen verschoven naar woensdag en dan zaten we al meteen met een midweekmatch. Bovendien hadden we ook niet de meest gunstige loting. In een eventuele vierde ronde moesten we bijvoorbeeld naar Jette. Dat spreekt ook niet bepaald tot de verbeelding.”

Ondanks de bekeruitschakeling leeft Jochems met een goed gevoel toe naar de competitie-opener van zaterdag. “Ik denk wel dat we er klaar voor zijn. We hebben in ieder geval een meer dan degelijke voorbereiding achter de rug. Al is dat natuurlijk geen garantie. Zo’n eerste match is altijd toch wat speciaal. Het is voor iedereen een beetje koffiedik kijken, waardoor het meestal een zenuwachtige bedoeling is. Eén ding is wel zeker: het zal beter moeten dan afgelopen weekend in de beker. Anders is de kans groot dat we met lege handen achterblijven. Ik heb Wellen bijvoorbeeld gescout en het is allesbehalve een slechte ploeg. ”

Pittig begin

Jochems mikt in de eerste plaats op een zorgeloos seizoen met Zwarte Leeuw. “Hoewel ons een pittig begin wacht met Wellen, Betekom en Diest, mogen we onze start absoluut niet missen zoals vorig jaar. Al zijn we wel versterkt. We hebben er niet alleen wat extra ervaring bijgekregen. De jongen gasten zijn ook weer een jaartje ouder en staan dus hopelijk weer een stapje verder. Ik ben in elk geval tevreden over onze kern. Bovendien merk ik enorm veel honger binnen de groep. Iedereen hunkert duidelijk naar de competitie. Ik ook trouwens. We hebben lang genoeg stilgelegen. Hopelijk gooit Corona dus de komende maanden niet opnieuw roet in het eten.”