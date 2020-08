Verdachten zwaar vandalisme in De Wegwijzer gekend: twee minderjarigen en één 19-jarige bekennen feiten Toon Verheijen

12 augustus 2020

12u22 6 Rijkevorsel D e daders van e daders van zware feiten van vandalisme in een basisschool in Rijkevorsel van afgelopen weekend zijn door uitstekend speurwerk van de politie Noorderkempen geïdentificeerd. De verdachten zijn 16, 17 en 19 jaar oud. Ze moeten opdraaien voor alle kosten.

De basisschool De Wegwijzer kreeg vrijdagnacht de vandalen over de vloer. Bijna elk lokaal van de school van de kelder tot de zolder kreeg de drie vandalen op bezoek. Ze spoten brandblussers neer, knepen verfbussen uit, meubilair werd vernield of beschadigd en muren werden besmeurd met choco en andere etensresten. Op verschillende klasborden werden vuile boodschappen geschreven en ook een berg ICT-materiaal moest eraan geloven. “De politiezone Noorderkempen startte meteen met een onderzoek en kon dinsdag drie verdachten identificeren", zegt Kristof Aerts van het parket in Antwerpen. Het gaat om een meisje van 16 jaar, een jongen van van 17 jaar en nog een meerderjarige van 19 jaar. Ze zijn allemaal afkomstig uit Rijkevorsel.”

Kosten

Op vraag van het parket Antwerpen werden ze dinsdagnamiddag allen gearresteerd en verhoord. Ze werkten mee aan het onderzoek en ze hebben de feiten bekend. Na het verhoor mochten ze beschikken. “Onder leiding van het parket zal de politiezone Noorderkempen het verdere onderzoek voeren en het parket zal een gepast gevolg geven aan de feiten. Het vergoeden en het herstellen van de schade een centrale plaats zal krijgen.”

Schepen van Onderwijs Nathalie Stoffelen reageert tevreden dat de daders gepakt zijn. “Natuurlijk zijn we opgelucht", zegt Nathalie Stoffelen (N-VA). “Ik hoop dat we nu ook een antwoord gaan krijgen op het waarom van de feiten. Want ik kan er nog altijd niet bij waarom je zoiets doet en welk plezier je aan dergelijke feiten kunt beleven.” De school is nu volop bezig met de opmaak van een inventaris, maar de totale schade zal al snel in de vele duizenden euro’s lopen. Het kopieerapparaat is heel zwaar beschadigd en heel wat computers kunnen niet meer hersteld worden. “Wat hersteld kon worden , is hersteld en alles is ook opnieuw opgekuist", zegt Nathalie Stoffelen. “Nu is het wel te hopen dat we de nieuwe materialen nog kunnen krijgen voor het begin van het schooljaar want zo lang is dat niet meer natuurlijk.”

Extra beveiliging

Het college van burgemeester en schepenen overweegt nu ook om extra beveiligingsmaatregelen te nemen. “We dachten dat alles in orde was, maar uiteindelijk zijn ze wel op een of andere manier binnengeraakt”, zegt Nathalie Stoffelen. “We gaan dat rustig bekijken en geen overhaaste beslissingen nemen. Snel wat camera’s hangen is ook niet altijd ideaal en ook niet evident.”