Vandalen teisteren al twee weken Sint-Jozef Rijkevorsel Toon Verheijen

01 augustus 2019

21u22 0 Rijkevorsel Vandalen zijn al een tweetal weken druk in de weer in Sint-Jozef Rijkevorsel. Om de haverklap worden er vandalenstreken gepleegd. De politiezone Noorderkempen doet een oproep om het vandalisme te stoppen.

“Sinds een tweetal weken zijn er verschillende feiten van vandalisme vastgesteld in Sint-Jozef. Het gaat daarbij zeker niet meer enkel over kwajongensstreken, regelmatig zijn er bewoners die schade hebben aan hun eigendom”, klinkt het bij de politie.

Het begon op 18 juli met het inslaan van enkele ramen in een leegstaand pand, beschadigingen aan twee auto’s en de diefstal van een nummerplaat. Op 20 juli was het opnieuw prijs. Vandalen kieperden een pot saus leeg op een voorgevel van een woning en beschadigden ook een auto. Tussen 22 en 24 juli werden bloembakken omgegooid en belandde een nadarbareel op het dak van het parochiehuis.

Tijdens de nacht van 26 juli en de daaropvolgende dagen werden opnieuw bloembakken omgegooid, glas van werfcontainer stukgegooid, een fiets vanop de fietsersbrug naar beneden gegooid op een pleziervaartuig en werd een caravan beschadigd op de oprit van een woning. “Indien er iemand is die getuigewas van één of meerdere van bovenstaande feiten en ons enige info kan verschaffen met betrekking tot de daders, gelieve dan tijdens de kantooruren contact met ons op te nemen. Hou ogen en oren open en gelieve bij verdachte handelingen steeds onze diensten te verwittigen via het noodnummer 101 of 112", klinkt het bij de politie.