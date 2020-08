Vandalen slaan toe in basisschool De Wegwijzer: computers vernield, brandblussers en verfbussen leeggespoten Toon Verheijen

08 augustus 2020

17u37 16 Rijkevorsel De politie Noorderkempen doet een oproep tot getuigen omdat er vrijdagnacht ernstige feiten van vandalisme zijn gepleegd in basisschool De Wegwijzer. In verschillende lokalen werd er wanorde gesticht, zijn er brandblussers leeggespoten, het kopieerapparaat is deels stukgeslagen net als enkele computers. “Onbegrijpelijk wat de mensen hier aan hebben", zucht schepen van Onderwijs Nathalie Stoffelen (N-VA).

De politie werd vrijdagnacht rond 4.30 uur gealarmeerd omdat het brandalarm in werking was getreden. Een patrouilleploeg kwam meteen ter plaatse en zag meteen dat er iets niet klopte. Toen ze de school binnengingen, werd meteen de ravage duidelijk. Er werd meubilair en ICT-materiaal vernield alsook werden verschillende brandblussers en verftubes leeggespoten. “Het ging echt puur om het vandalisme want we vermoeden niet dat er iets is verdwenen”, zegt schepen van Onderwijs Nathalie Stoffelen (N-VA). “In verschillende lokalen werden brandblusapparaten leeggespoten en in andere dan weer verfbussen. Het kopieerapparaat is ook vernield net als een groot deel van de computers. Die zullen absoluut niet meer bruikbaar zijn.”

Sporenonderzoek

Bij het afgaan van het brandalarm om 04.30 uur zijn de daders vermoedelijk op de vlucht geslagen. De inspecteurs van de lokale politie haalden er het technische labo van de federale politie bij voor het sporenonderzoek. Wie iets gezien heeft, mag contact opnemen met de politie via de facebookpagina of via e-mail naar PZ.Noorderkempen@police.belgium.eu.

Schepen Nathalie Stoffelen begrijpt niet wat de daders bezield heeft. “De politie is volop met het onderzoek bezig en we hopen echt dat we te weten kunnen komen wie dit gedaan heeft”, zegt Nathalie. “We begrijpen ook absoluut niet wat de daders hier aan hebben. Het is ook nog niet duidelijk hoe ze zijn binnengeraakt, want er lijken nergens sporen te zijn van een inbraak.