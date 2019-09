Vandalen duwen paal van verkeersbord door zijruit van wagen Wouter Demuynck

01 september 2019

16u10 16 Rijkevorsel Enkele vandalen zijn zaterdagavond wel erg driest te werk gegaan in Rijkevorsel. Ze trokken de paal van een verkeersbord uit de grond en boorden die door de zijruit van een BMW 318D, die aan de voorkant van de woning van eigenaar Andy Michielsen aan Achtel te koop stond aangeboden voor 2.500 euro.

“Ik was een film aan het kijken en tussen 23 uur en middernacht hoorde ik een ‘boenk’. Ik dacht dat ze aan het inbreken waren in de bestelwagen van mijn broer, maar ik zag niets verdachts toen ik door het raam ging kijken. Pas toen ik mijn broer ging ophalen van het uitgaan, zag ik dat ze die paal door de zijruit hadden geduwd. Toen de politie ‘s anderendaags langskwam, zag ik pas dat ze ook langs de motorkap over mijn wagen zijn gestapt. Op de voorruit zie je nog een streep van een schoen en op het dak zaten ze te springen, getuige daarvan de flinke deuk. Volgens mijn garagist is de wagen klaar voor de schroothoop.”

Iets verderop werd diezelfde nacht ook nog een buspaal uitgetrokken. Begin juni was er bovendien ook al soortgelijk vandalisme in de buurt. “Toen hebben ze zo’n verkeersbord in onze voortuin gegooid. Ik vermoed dat dat dezelfde daders waren. Een bord uittrekken kan je misschien nog zien als kattenkwaad, maar dit is echt vandalisme. Van andermans materiaal blijf je af. Ik vermoed dat het een bende zatte mensen is geweest. Als ik ze had betrapt, had ik ze vastgenomen, dat geef ik eerlijk toe.”

Wie tips heeft over het vandalisme, kan de politie Noorderkempen hierover contacteren.