Van grappig foute schoenen naar het altaar: burgemeester Dorien Cuylaerts trouwt met haar Tom Toon Verheijen

27 september 2019

Grote dag voor burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA) en haar partner Tom Van Der Smissen. Het koppel is vrijdag in het huwelijksbootje getreden in bijzijn van de drie kinderen Vince, Ellis en Karlien. Het echtpaar leerde elkaar in 2006 kennen in Highstreet. Het waren blijkbaar de ‘grappige foute’ schoenen van Tom die de vonk deed overslaan.