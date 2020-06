Unieke openluchtexpo voor 100-jarige Aster Berkhof Toon Verheijen

09 juni 2020

11u30 3 Rijkevorsel Ereburger Aster Berkhof wordt op 18 juni honderd jaar en dat willen ze in zijn geboortedrop Rijkevorsel ondanks de coronacrisis niet onopgemerkt voorbij laten gaan. In het straatbeeld zullen banners verschijnen en er wordt een unieke openluchttentoonstelling uitgewerkt. De gemeente doet ook een oproep om voor 17 juni een verjaardagskaart te maken voor Aster. De schrijver woonde ook tientallen jaren in Asse.

Lodewijk Van Den Bergh , de echte naam van Aster Berkhof, werd op 18 juni 1920 geboren in Sint-Jozef Rijkevorsel. Hij groeide er op in een huisje dicht bij het kanaal Dessel-Schoten. Hij verliet na zijn studies en zijn huwelijk met televiepresentatrice Nora Steyaert zijn geboortedorp wel en woonde sinds de jaren 70 in Asse, maar bleef al die tijd wel verknocht aan zijn Sint-Jozef. Hij schreef in totaal niet minder dan 101 boeken. In oktober 2004 kreeg hij de titel van ereburger van Rijkevorsel. Echtgenote Nora Steyaert overleed dit voorjaar.

Expo

De openluchttentoonstelling opent op 15 juni en loopt tot en met 31 augustus. Bezoekers krijgen een uniek overzicht van zijn oeuvre gebaseerd op originele stukken van het Aster Berkhofmuseum en klank- en beeldfragmenten van de VRT. De expo wordt samen met Erfgoedcel Noorderkempen opgezet. Voor de kinderen wordt er een kleurwedstrijd georganiseerd. De kleurplaat kan gedownload worden op de website van de gemeente en het is de bedoeling dat die dan voor het raam wordt opgehangen.

Verjaardagskaart

En voor wie Aster zelf wil verrassen met een verjaardagskaart: die mag tot 17 juni in de brievenbus gestoken worden van de Leo Pleysierbibliotheek in het centrum van Rijkevorsel. De gemeente zal dan zorgen dat ze bij Aster zelf terecht zullen komen. Hij verblijft momenteel in een woonzorgcentrum in het Antwerpse.