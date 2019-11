Tweede Belgische vestiging van Jumbo geopend in Rijkevorsel Toon Verheijen

20 november 2019

09u18 1 Rijkevorsel Een honderdtal mensen stond deze ochtend paraat voor de opening van de tweede supermarkt van Jumbo in ons land. Even voor 9 uur ging de winkel in Rijkevorsel open. De Nederlandse supermarktketen plant de komende jaren nog minstens vijftien winkels in België.

Jumbo opende op 6 november zijn eerste winkel in België. Na Pelt is vandaag ook een vestiging in Rijkevorsel geopend. Ook Lanaken staat dit jaar nog op het programma. Het is volgens financieel topman Ton Van Veen de bedoeling om in ons land in vijf jaar ongeveer honderd filialen te openen.

De Nederlandse supermarktketen stevent dit jaar af op een recordomzet van 8,5 miljard euro. Dat heeft van Veen eerder deze week gezegd in gesprek met het Nederlandse AD. Volgens de Jumbo-topman overtreft de omzet van de eerste winkel in ons land, in Pelt, nu al de verwachtingen. “De omzet ligt maar liefst 50 procent hoger dan we dachten”, aldus van Veen.