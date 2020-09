Twee op twee voor Aaron Dockx bij junioren: “Zowel in Baden als in Vorselaar geen goede startpositie” Hans Fruyt

20 september 2020

10u20 0 Rijkevorsel Twee op twee bij de overstap naar de junioren voor Aaron Dockx. De kerel uit Rijkevorsel opende het veldritseizoen met winst in het Zwitserse Baden en werd zaterdag in Vorselaar Antwerps kampioen. Uitmuntende start van dit jonge talent!

Het verhaal is bekend. Vorig cyclocrossseizoen won Aaron Dockx als tweedejaarsnieuweling alles wat er te winnen viel. Als eerstejaarsjunior lijkt hij die lijn door te trekken. In Vorselaar bevestigde hij de zege van Baden.

“In Baden ging het parcours op en neer”, blikt Dockx terug naar de eerste cross van het nieuwe seizoen. “Ik had er geen goeie startpositie. Pas twee ronden van het einde verscheen ik voorin en kon ik een gaatje slaan. Inderdaad, die eerste vijftien UCI-punten zijn niet onbelangrijk. Ik hoop in de Wereldbekers te kunnen starten. Die punten geven mij een degelijke plek bij de start. Dat zal duidelijk zijn in Gieten, de eerstvolgende internationale veldrit.”

De Nederlandse cross wordt op zondag 11 oktober gereden. In Vorselaar sloeg Aaron Dockx een tweede keer toe. Ook in het provinciaal kampioenschap had hij pech bij het loten van z’n startpositie. “De Antwerpse junioren mochten vooraan staan omdat het een provinciale titelstrijd was”, vertelt Dockx. “Maar ik stond onder de gouwgenoten op de laatste rij. Bovendien werd ik aan de trap opgehouden. Daar stond ik stil. Daarna begon ik aan een achtervolgingsrace. De laatste twee ronden verscheen ik voorin en kon ik op Mathis Avondts een gaatje slaan.”

Met een tweede seizoenzege als gevolg. In deze periode van het jaar werkt Aaron Dockx ook nog enkele wegkoersen af. Onder meer vandaag in Tielt-Winge en op 3 oktober in eigen Rijkevorsel. Daags na die kermiskoers trekt hij naar de regionale veldrit in Kasterlee. Vermoedelijk zal de eerstejaarsjunior pas in Gieten voor het eerst sterke tweedejaars als Jente Michels en Tibor Del Grosso kunnen bekampen. “Naar die strijd kijk ik uit”, benadrukt Dockx. “De manches om de Wereldbekers zullen deze winter de belangrijkste crossen zijn. Toch waren er in Baden al enkele sterke crossers. De beste Zwitsers stonden aan de start en ook een aantal goeie Belgen. Die overwinning in Baden heeft echt wel heel veel waarde. En dat niet alleen omwille van de UCI-punten die ik er sprokkelde.”