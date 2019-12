Trouwring gevonden op parking Breebos in Rijkevorsel

“Eduard en Rita hebben waarschijnlijk de leeftijd van ongeveer zestig jaar” Jurgen Geyselings

24 december 2019

13u42 0 Rijkevorsel In Rijkevorsel werd een trouwring gevonden. Omdat de vermoedelijke eigenaar rond de leeftijd van zestig jaar zal draaien, twijfelt de vinder dat hij of zij op sociale media zit. Daarom gaat ze via onze krant op zoek naar de rechtmatige eigenaar.

Op de parking van recreatiedomein Breebos in Rijkevorsel werd een trouwring gevonden.“Ik hoop via deze weg de rechtmatige eigenaar van de trouwring terug te vinden”, zegt Silvia Corcellis die de ring vond. “Op de ring staan de namen van Eduard en Rita gegraveerd, vergezeld van een datum.” Vermoedelijk zal dat de trouwdatum van het koppel zijn.

“Om de ring aan de juiste mensen terug te bezorgen geef ik de datum die gegraveerd staat niet prijs”, weet de vindster van de ring. “Het is aan de eigenaar van de ring om deze datum te zeggen. Hopelijk komt hij zo terecht bij de juiste persoon.” Aan de datum die vermeld staat, lijkt het dat Eduard en Rita rond de leeftijd van zestig jaar zitten. Omdat niet iedereen aanwezig is op sociale media hoopt Silvia de rechtmatige eigenaar van de weg via onze krant te vinden. Wie vindt dat de ring aan hem of haar toebehoort kan Silvia contacteren op het gsm nummer 0498 52 05 28, uiteraard met de vermelding van de trouwdatum die bij de ring hoort.