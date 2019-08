Tinne Herrijgers is de 12.000ste inwoner van Rijkevorsel Toon Verheijen

22 augustus 2019

Een historische kaap is voor de gemeente Rijkevorsel overschreden, want er wonnen nu officieel meer dan 12.000 mensen in de gemeente. Tinne Herrijgers is officieel de 12.000ste.

Ze kreeg een verrassingsbezoek van het volledige college van burgemeester en schepenen. Ze ontving een bloemenruiker en de nieuwe geschenkbox ‘Veusselse Verwennerij’. Tinne Herrijgers is afkomstig van Meer en heeft zich onlangs samen met haar man Stijn Snels in Rijkevorsel gevestigd. Door haar job bij het Wit-Gele Kruis vertoefde ze al regelmatig in Rijkevorsel. Nu heeft ze er ook een vaste stek gevonden. Met de geboorte van zoontje Lou eind maart werd het familiegeluk compleet. “Wij zijn ontzettend trots dat we de kaap van de 12.000 inwoners overschreden hebben”, zegt burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA). “Rijkevorsel wil een aantrekkelijke plek zijn om te wonen. De huldiging van de 12.000ste inwoner is een teken dat de inspanningen die de gemeente hiervoor doet lonen.”