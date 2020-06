Tiental huizen even zonder stroom nadat auto tegen elektriciteitspaal knalt Toon Verheijen

02 juni 2020

16u32 0 Rijkevorsel Een auto met daarin een man en drie kinderen uit Hoogstraten is dinsdagnamiddag tegen een betonnen elektriciteitspaal gebotst op Gammel in Rijkevorsel.

“De man was onwel geworden en maakte een plotse stuurbeweging", zegt Els Dellafaille van de politiezone Noorderkempen. “De wagen belandde daardoor tegen een betonnen elektriciteitspaal. De paal knakte zelfs af. Als bij wonder vielen er geen gewonden, maar zowel de kinderen als de man zelf verkeerden in shock.”

Door het ongeval zat een tiental huizen een tijdlang zonder stroom, maar Fluvius kwam ter plaatse om dat te verhelpen.