Studenten welkom in Leo Pleysierbibliotheel voor studeren voor herexamens Toon Verheijen

06 augustus 2019

Studenten met een tweede zit die een rustige plaats zoeken om te studeren, kunnen vanaf dinsdag 6 augustus terecht in de Leo Pleysierbibliotheek en dat tot en met 7 september. Studenten kunnen er in alle stilte en rust hun examens voorbereiden en af en toe eens een praatje slaan met ‘lotgenoten’. Studerende jongeren kunnen in de bib terecht op de eerste verdieping in zaal Forsela. Er zijn studieblokken tussen 8.30 en 12 uur, 12 tot 17 uur en 17 tot 20 uur. Het lokaal bestuur voorziet gratis wifi, koffie, thee en water.