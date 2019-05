Studenten Thomas More ontwerpen speeltoestellen voor De Kinderclub Toon Verheijen

21 mei 2019

08u47 2 Rijkevorsel De kinderen die dagelijks in De Kinderclub komen ravotten, beschikken sinds deze week over gloednieuwe speeltoestellen. Die zijn speciaal ontworpen door studenten van Thomas More.

Twee groepen studenten bachelor in de Bouw mochten hun creativiteit botvieren en een ontwerp maken voor een avontuurlijke buitenruimte. Een jury koos uit die twee het meest geschikte ontwerp uit op basis van de aangeboden spelmogelijkheden, originaliteit, prijs en duurzaamheid.

“Het gekozen ontwerp bestaat uit twee speelopstellingen die toepasselijk de vorm van een K en een C krijgen van KinderClub”, zegt schepen Nathalie Cuylaerts (N-VA). “In de K zit onder andere een loopbrug, brandpaal, glijbaan, klimmuur en een chillhoek. In de C, bestemd voor de kleinsten, is onder meer een huisje, een podium en een helling.”

De studenten van Thomas More die stonden ook in voor de aanleg van deze spelvoorzieningen. Zij hebben alles van begin tot einde gecoördineerd in overleg met het gemeentebestuur.